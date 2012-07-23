〔港报社评〕欧元下跌压力大,防无序急挫--经济日报7月23日

作为市场对欧洲信心指标的欧元汇价,上周五创两年新低.在欧债危机再升高、复遭炒家围攻下,欧元续跌的压力极大.欧元走贬,长期对欧洲经济纾困有正面帮助,惟汇价短期跌势倘过急,却恐对金融及经济造成更大冲击.

欧元近日持续走弱,上周五欧元兑美元跌近1兑1.21元,创2年新低.造成欧元疲弱,是因欧元财长上周五虽同意拨千亿欧元救西班牙银行,但西国地方政府债务危机又爆,国债更被评级机构降至垃圾级.从现况看,欧元汇价恐未见底.

其一,欧债危机愈爆愈大.两年前希腊债务危机急爆,令市场突陷恐慌,欧元兑美元挫至1.18水平,惟当前危机更严峻,欧元恐要穿1.18关口.此因欧债危机已从希腊等小国,蔓延至西班牙、意大利等大国,且欧盟不断施救仍未能止血,如西班牙除国债高筑外,银行、地方政府不断告急,意大利危机亦隐隐欲爆,情势显较2年前更严峻.

其二,欧元汇价仍高估.欧元在1999年面世时,兑美元汇率为1兑1.18,惟过去12年,欧元区经济平均每年增长仅1.5%,较美国的2%,少了0.5%.若汇价反映经济表现,那欧元汇价应较1.18更低,合理值约为1.1,即现水平要再跌近10%.

其三,炒家力踩.欧元区经济不断恶化,要加推量宽的压力较美国更大,有欧央行理事更称会考虑负利率,令国际炒家更肆无忌惮进行套息交易,即沽欧元买高息货币.

欧元跌势固反映欧洲正陷信心危机,惟此对经济并非全是坏事.欧猪国家因为强势欧元打击其出口竞争力,倘欧元贬值提升产品竞争力,将为改善欧猪国经济、缓减欧债危机带来正面助力.欧盟要享此利益,必先打好信心战,使欧元有序下跌,而非受炒家围攻下无序暴挫.倘欧元短期内狂泻,势引发市场恐慌并大举撤资,使国债利率狂升、股市崩盘,甚至将欧元逼向解体,令欧元区未受贬值之利,就先受其害.要打好信心战、防范欧元无序暴跌,欧盟须赢投资者及国民信心,令其相信欧猪大国如西、意等必定获救、且欧洲经济2-3年后可好转.(A10)