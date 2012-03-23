《石磊专栏》中美长期国债利率走势将会分化

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 石磊

3月的前两周,美国10年和30年期国债利率大幅上升了30个基点,美债历史上最大牛市是否已经结束的争论已经布满国际投行的研究报告。这使得原本就陷入焦灼的国内利率债市场悲观的气氛愈加浓厚,很多交易员担心中国长期国债利率也会追随美债收益率出现显着上行。

为何这么判断？挂在口头的原因常常是“中国经济已经深深的融入全球经济之中”。此话单说并无错，但这并不表明中国经济运行的节奏总是与美国经济保持一致，且美国经济也不能代表全球经济。就是仅把中美两国10年期国债收益率放在一起比较，也能看出二者并无稳定的同步运行的关系，2007年以前，二者运行经常南辕北辙，仅是在2008年以后，二者的联动性才有所增强，此中原因是金融危机作为一个强冲击对各国的经济运行都产生了明显影响，于是长期利率的波动产生了一定的关联性。但中美都是大国经济，都有占比巨大的不可贸易部门，它们之间常常不是联动的，比如房地产部门。每当中美房地产部门景气程度反向运行时，长期国债利率几乎都相背而行，2004-2005年，美国房地产市场景气程度上升，而中国房地产部门此时景气程度下降，在此期间，美国10年期国债利率持续上升，而中国长期国债利率则一路下行。2006-2007，中美房地产部门景气程度都调转方向，而10年国债利率也都调转方向，依然相背而行。

如果美国经济能在2012年开始回升，此次可能的主要驱动力恰恰是房地产部门，2011年4季度美国NAHB指数开始显着回升，成屋库存下降、营建许可回升，而中国房地产部门依然在强大的调控压力之下积累着不断创新高的库存。中美所处经济周期的位置就会因此而不同，长期利率走势不同，甚至相反，自然理所应当。

实际上，美国10年国债收益率的跳升也并非新信息的刺激，如果没有美联储的扭转操作影响和欧洲资金回流美债避险，以标普500指数与美债收益率的关系来估计，10年期美债的收益率应会高达3%以上，而不是现在的2.3%。美股早在去年四季度开始回升，标普500指数目前已创2008年金融危机以来的新高，而中国上证综指甚至还没有走出已经持续一年的下行通道。这也表明了中美的经济周期并不同步，中国长期国债利率追随美债利率上涨的担忧自可解除。

中国国债利率的变化方向，还要把眼光收回国内。随着3月制造业PMI预览值的公布，市场的认识将逐渐向“中国总需求尚未着陆”靠拢，长期国债利率上行动力有望逐步减弱，但“下行空间有多大？”市场对这个问题的分歧依然很大。

目前国债的期限利差尽管比前期最低点略高，但依然处于历史较低水平。仅靠期限利差缩窄，只能给10年国债利率下行提供10-20bp的空间，进一步的空间来只能自于短期利率的下行。尽管央票已经停发多时，但1年期央票二级市场利率仅仅小幅下行至3.4%，这和央票停发时的票面利率3.49%相比不过下行了9bp，这一方面与市场对未来流动性调控和资金面的谨慎预期有关，另一方面也和银行协议存款高达5%-5.5%的收益率有关，保险和基金只需把资金做银行协议存款就可坐收比投资央票多2个百分点的收益，除了银行，谁还想投资央票？

利率高企的协议存款不仅给央票带来压力，实际上给所有利率债特别是金融债带来了很大压力。银行同业存款是不可转让存单，可以视为一种金融债，这种“金融债“比政策性金融债收益率高2个百分点以上，除了银行谁还投资政策性金融债？而考虑免税效应后的国债收益又较政策性金融债好，且政策性金融债发行量又不断攀升，故政金债遭遇了最大的冲击。而银行对于国债的偏好使得国债的需求尚可。

还好，资金面的改善和保险与基金的套利令银行协议存款的定价基准-3个月shibor正在以每周约10bp的速度下滑，如果能再跌落50至100bp至4%-4.5%左右的水平，那么利率债将再迎来一波可观的牛市，否则，利率债就只能有昙花一现的交易性机会。(完)

(本文作者为平安证券固定收益事业部研究主管 联系方式:davidshi_boc@hotmail.com)

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