〔港报社评〕推侍产假,鼓励生育--文汇报7月23日

劳工及福利局局长张建宗表示,当局将于本年第4季向劳工顾问委员会提交男士有薪侍产假报告,冀明年展开立法工作,初步认为3-5天的侍产假较合适.侍产假在不少及国家及地区早已推行经年,不但方便丈夫陪产及照顾初生婴儿,更有利完善香港的家庭友善政策,鼓励市民生育.当局应加快推动立法工作,商界应予以理解和配合.同时,当局还需研究推出其他鼓励生育措施如税务宽免等,以纾缓人口老化压力.

香港目前正面对愈趋严重的人口老化问题,劳动人口不断减少,将来香港的劳动人口将要承担沉重的社会福利开支.纾缓人口老化压力,关键是要鼓励市民生育.然而,香港劳工一向工时长、压力重,而当局过去又没有推出相应的家庭友善政策,向劳工施以援手,令香港生育率偏低的问题持续恶化.当局提出尽快就男士有薪侍产假立法无疑是踏出了重要的一步,但力度仍有待加大,应借镜其他地区的经验及做法,推出全盘的鼓励市民生育措施,如提高免税额、增加托儿服务、改善居住环境等.

按政府预期,实行3-5日侍产假的劳工成本开支大约为3-4亿港元,只占总工资额0.02%,但难免对商界造成一定影响,特别是本小力弱的中小企业.然而,商界应看到香港以往对于劳工保障不足,新届政府高度重视民生议题,在施政上将会更加重视民生.商界应顾全大局,积极配合及支持各项政策.当局也可研究向受影响企业提交适度的税务优惠,尽量减低对企业营运成本的压力,共同为劳工提供更全面的保障.(A04)