〔港报社评〕推侍产假,鼓励生育--文汇报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
劳工及福利局局长张建宗表示,当局将于本年第4季向劳工顾问委员会提交男士有薪侍产假报告,冀明年展开立法工作,初步认为3-5天的侍产假较合适.侍产假在不少及国家及地区早已推行经年,不但方便丈夫陪产及照顾初生婴儿,更有利完善香港的家庭友善政策,鼓励市民生育.当局应加快推动立法工作,商界应予以理解和配合.同时,当局还需研究推出其他鼓励生育措施如税务宽免等,以纾缓人口老化压力.
香港目前正面对愈趋严重的人口老化问题,劳动人口不断减少,将来香港的劳动人口将要承担沉重的社会福利开支.纾缓人口老化压力,关键是要鼓励市民生育.然而,香港劳工一向工时长、压力重,而当局过去又没有推出相应的家庭友善政策,向劳工施以援手,令香港生育率偏低的问题持续恶化.当局提出尽快就男士有薪侍产假立法无疑是踏出了重要的一步,但力度仍有待加大,应借镜其他地区的经验及做法,推出全盘的鼓励市民生育措施,如提高免税额、增加托儿服务、改善居住环境等.
按政府预期,实行3-5日侍产假的劳工成本开支大约为3-4亿港元,只占总工资额0.02%,但难免对商界造成一定影响,特别是本小力弱的中小企业.然而,商界应看到香港以往对于劳工保障不足,新届政府高度重视民生议题,在施政上将会更加重视民生.商界应顾全大局,积极配合及支持各项政策.当局也可研究向受影响企业提交适度的税务优惠,尽量减低对企业营运成本的压力,共同为劳工提供更全面的保障.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。