《香港报摘》--其他报纸重要消息3月23日

* 明报:

--嘉华国际(0173.HK)公布,截至去年底止盈利增长5.4倍至12.44亿港元.主席吕志和表示,今年将于本港推三个项目,同时继续在中港两地物色土地.

--北京北辰(0588.HK)(601588.SS)董事长贺江川表示,国家对于房地产市场的调控,并无丝毫松动,今年形势不会比去年乐观.公司去年收入倒退28.7%至39.69亿人民币.

* 星岛日报:

--味千中国(0538.HK)公布,去年盈利3.5亿港元,按年跌21.8%.首席财务总监刘家豪表示,公司今年资本开支预算为5亿港元,主要用于开店和兴建厂房.

* 苹果日报:

--据金融管理局数据显示,本地银行对内地相关贷款继续增长,至去年底止已达23,180亿港元的新高,惟增长速度已见放缓.

--奥园地产(3883.HK)主席郭梓文表示,今年销售目标与去年持平,合约销售额约50亿元人民币.

* 东方日报:

--盛传有意在本港、伦敦及蒙古三地上市的蒙古最大焦煤商ETT,消息透露,上市时间仍未能确实,主因是蒙古证券法尚未通过,据悉有关法例的初稿在审议中,未知何时出台.

--光大控股(0165.HK)行政总裁陈爽表示,公司有不少项目已届成熟期,具退出条件,部分亦可上市;并预期今年会有大量现金回流,以作购并及现有项目发展之用.

* 文汇报:

--博士蛙(1698.HK)早前出现帐目问题,但未有即时停牌,引起市场混乱.香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加回应指,今次是个别的特殊情况,并非制度上出现系统性问题,故不会因为个别公司而修改资料披露的守则,但若果发现机制上存在问题,才会作出改善.

--联华超市(0980.HK)公布,去年期内录得股东应占纯利6.27亿元人民币,同比上升0.69%.总经理兼副董事长华国平表示,相信全年同店销售会有5%以上的增长.

--中远国际(0517.HK)董事总经理王晓东透露,今年该公司资本开支预算为30.54亿港元,主要用作潜在收购或投资,有关收购项目主要会围绕航运服务业.

* 大公报:

--中国忠旺(1333.HK)执行董事兼副总裁路长青表示,预计今年销售量会稳步上升,有信心可超过50万吨.他又预期,集团的工业铝型材年产能将于今年底超过100万吨.(完)

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]