〔港报社评〕增公营板间房,仅宜作辅助--星岛日报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
公屋单位供不应求,成为市区板间房业务蓬勃的重要因素,板间房居住环境恶劣,租客的居住和生活条件应该得到改善.至于有团体建议公营板间房,由政府向轮候公屋的申请人提供合乎人道及法例的过渡性居所,宜视为治标或辅助性安排.
梁振英当选行政长官前,曾经亲访板间房户,政纲又以解决港人居住问题为优先处理项目.团体建议公营板间房,部分反映了对政府房屋政策的期望.政府办板间房,质素方面会受到较严谨的监察,不过要考虑资源运用是否得当,以及会否产生新的需求,令板间房难以绝迹.
板间房的存在,除了应付未能上到公屋的基层人士需要,还有其他功能,例如部分租客是持双程证来港一住数月的中国客,他们探亲或乘机打黑工,并非团体心目中要花公帑来补贴住宿的对象.生活比较困难和最需要帮助的板间房租户,往往是新移民家庭,虽然公屋平均轮候期是3年,但他们要居港满7年才能够符合申请资格,与申请综援等资格看齐.当年社会担心中国人来港即时抢占福利而定下这原则,未得社会共识前,政府较难破例资助他们住公营板间房.
板间房照顾各类人士基于不同原因的居住需求,不可能杜绝.在考虑新增一类公营房屋前,政府要做好板间房规管和监察,确保居住安全,同时设法在市区增加公屋单位供应,在新界增加就业机会,务求基层人士无论住到哪区都方便找到工作.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。