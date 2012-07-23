〔港报社评〕增公营板间房,仅宜作辅助--星岛日报7月23日

公屋单位供不应求,成为市区板间房业务蓬勃的重要因素,板间房居住环境恶劣,租客的居住和生活条件应该得到改善.至于有团体建议公营板间房,由政府向轮候公屋的申请人提供合乎人道及法例的过渡性居所,宜视为治标或辅助性安排.

梁振英当选行政长官前,曾经亲访板间房户,政纲又以解决港人居住问题为优先处理项目.团体建议公营板间房,部分反映了对政府房屋政策的期望.政府办板间房,质素方面会受到较严谨的监察,不过要考虑资源运用是否得当,以及会否产生新的需求,令板间房难以绝迹.

板间房的存在,除了应付未能上到公屋的基层人士需要,还有其他功能,例如部分租客是持双程证来港一住数月的中国客,他们探亲或乘机打黑工,并非团体心目中要花公帑来补贴住宿的对象.生活比较困难和最需要帮助的板间房租户,往往是新移民家庭,虽然公屋平均轮候期是3年,但他们要居港满7年才能够符合申请资格,与申请综援等资格看齐.当年社会担心中国人来港即时抢占福利而定下这原则,未得社会共识前,政府较难破例资助他们住公营板间房.

板间房照顾各类人士基于不同原因的居住需求,不可能杜绝.在考虑新增一类公营房屋前,政府要做好板间房规管和监察,确保居住安全,同时设法在市区增加公屋单位供应,在新界增加就业机会,务求基层人士无论住到哪区都方便找到工作.(A04)