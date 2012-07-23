〔港报社评〕居屋新政未见其利,求过于供先见其弊--明报7月23日

梁振英上周公布的一项新政,是准许月入3万港元或以下白表家庭在居屋第二市场,购买未补地价的居屋,每年名额5,000个;这项措施,令准买家增加,但供应未见相应增加,致令市场预期二手居屋的楼价势将升,政策极可能未见其利先见其弊.

梁振英竞选时已预告这项政策,因为可加快居屋流转,亦可帮助合资格购买居屋的家庭,在居屋第二市场免补地价置业安居.但政策公布后,市场预期未来二手居屋交投将更趋活跃,有业主怕早卖未能赚尽,将军澳、屯门区均出现居屋业主反价封盘,加上市场早已预计政府会推出相关政策,有买家偷步高价入市,将军澳有居屋屋苑刷新两房绿表尺价新高.

上周公布的政策是否需要微调、半年上车的期限是否需要放宽、应否加入新条款限制炒卖等等,都值得梁振英认真研究,然而,处理楼价急升和夹心阶层置业难的问题,最终离不开复建居屋、增拨土地增加楼宇供应等方向.梁振英政纲有关房屋的政策共20项,包括长远规划、土地供应、居屋公屋等范畴,如今割裂地推出两项,更选择在立法会的答问大会而非施政报告提出,予人不全面和急就章之感.

梁振英今后推出楼市新政策时,必须顾及对楼市短中长期及社会各阶层的影响;他应该在今年10月施政报告全面交代有关政策,尽快落实复建居屋,以及增加土地和房屋供应的计划,才能釜底抽薪,为香港楼市健康发展带来希望,为市民安居乐业创造有利条件.(A02)