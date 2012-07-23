〔港报财经评论〕投机者的告白--信报7月23日

投机者的告白 /习广思

惠理(0806.HK)主席谢清海早前提及自己创业发迹史,直言几乎是奇迹,因为公司在没有任何协助下,要与外国庞大的基金公司竞争.言语间不无感慨,他认为英国殖民统治,成功地向香港人灌输所谓”公平竞争”、”小政府大市场”的观念,但这所谓的”公平竞争”其实并不利于一般人,在没有政府扶持下,强者愈强,弱者只会愈弱.显然,谢清海并不为殖民地统治买账,表面看似狮子山下安居乐业,但这所谓”公平竞争”概念却在回归后变本加厉,强者只有更强,地产霸权是时代下的产物.而且,更多批评指出,弱者没有被扶持,相反政策向强者倾斜.谢清海形容,这种情况就如一个侏儒与一个巨人比赛竞争,并不公平.他忧虑,长久下去,香港人将来只能从事侍应、收银及服务员这些工种.

在一个不公平的竞争环境中,侏儒无法打败巨人,可以尝试推测有两种结局：一是改变环境,政府扶持弱者,让他们有机会挑战巨人.二是侏儒无力反抗,但有更多巨人加入游戏,挑战这些巨人.正在香港发生的是第二个情境,回归这十五年,银行业是最佳例子,香港家族式银行萎缩,能够进入这场竞争的是中资银行,无论是零售银行、投资银行、财富管理,都在尝试挑战过往几十年欧美外资行在香港建立的巨人地位.时势造就,欧美金融危机彻底拖垮这些巨人,令这些获扶持的中资巨人,有能力挑战外资巨人.然而,香港是主场,但外资行优势下跌,外国人走了,新来的挑战者其实是中国内地老板.

如此种种,是预测,也就当揣测罢,万科5月时并购南联(1036.HK),未有明言进军香港地产,但早年中国海外(0688.HK)借壳入股蚬壳电器后,今年3月以高价打低对手投得鸭(月+利)洲地皮.说是要挑战巨人也许太过,但想在香港垄断性行业分一杯羹的说法,却是有迹可寻.侏儒不能打胜巨人,哪谁来挑战巨人?是更多的巨人.除了郭树清外,究竟还有多少人相信长期价值投资?在眼下的股市,价值投资、技术分析都派不上用场,更多获利方法是短线投机. (B01)

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欧罗上升机会浓 /苏子(2012/7/21)

德国昨天公布,6月PPI较之前一个月下降0.4%,而与上年同期的升幅比较则升1.6%,创2010年5月以来的最低水平.数据反映欧洲央行可能仍有进一步下调利率的空间,故理论上应不利欧罗后市的走势.不过,市场知悉上述的数据结果后,并未见欧罗兑美元大幅推低,汇价仍在近日的波动范围里争持.自从上周五欧罗兑美元触及1.261新低后,汇价便一直保持在本月10日的1.2333高位以下反覆争持,基本上全无方向可言.即使汇价于本周三及四已见突破10天SMA阻力收市收市,但似乎并未为欧罗兑美元构成更大的上升动力,表现令到不少有意博反弹的投资者感到失望.然而,汇价在跌至1.222附近却又获得甚佳的承接力,故同样亦令不少持有短仓的投资者感到失望.本周欧罗兑美元这种”唔上唔落”的走势,反映汇价正处于暴风雨前夕,预料很快便会往某个方向作出重大突破,而倾向相信最终向上作出突破的机会较高.

本周欧罗兑美元所处于区间上落的走势模式,对一些较为贴市的投资者而言,虽然看似甚易赚钱.然而,所赚取到的其实亦只不过是蝇头小利而已.汇价若因为有消息出现往某个方向作出重大突破,而投资者此时却有相反方向的仓位并不肯立即果断止蚀的话,相信将不难把早前所赚取到的蝇头小利全数输回给市场,得不偿失.目前欧罗兑美元看来正待市场一个有足够说服力的藉口出现才会往某个方向作出重大突破,看来单凭技术走势的破位有较高机会成为假突破的陷阱.稍后欧罗兑美元不论以什么原因作出重大突破,若其破位的动力主要来自美元出现一个非常明显的单边市走势,欧罗兑美元与其他非美元货币一同上落.美汇指数自5月1日的78.6低位开始的上升浪,近日在突破6月1日的83.39高位后便出现无以为继的情况.美汇指数于本月12日触及83.83高位后便已停止上升,未能顺势挑战前年7月的84.56高位,到本周二更自83.83高位回落至10天SMA支持以下波动及收市,目前正在考验20天SMA的支持力.

如美汇指数昨晚可以进一步下跌20天SMA支持收市,预料下周将会进一步转弱并下试50天SMA的82.35关键支持位.一旦美汇指数确认已于本月12日所造的83.83高位见了短期重要顶部,相信美元整体走势将难免向下出现一个非常明显的单边跌市,届时非美元货币以至高风险资产定必受到市场所追捧,故即使欧罗区有什么坏消息出现,相信亦阻不了欧罗兑美元跟随其他非美元货币一同上升.(B06)