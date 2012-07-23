〔港报财经评论〕龙头内房股,回调后再升--经济日报7月21日

龙头内房股,回调后再升 /林瑞芬

恒指昨升81点,收报19,640,大市成交额411亿港元.本周市况好淡争持下趋向上探高.全周恒指涨2.9%.国指则涨3.6%.国指首现较强升幅利好.跟进欧债形势,意大利的债息高踞不下,10年期债息近6.1厘,确是令人疑虑,尤其意大利8月为度假旺季,慎防投机者攻击主权债券市场,香港政府公布准备撙节措施B计划.若该国公债信用违约交换利差再度攀升,香港政府将会以行政命令方式,提早撙节措施,这能否对投机者造成阻挡还是未知之数.欧元集团财长周五在电话会议上,就正式批准西班牙银行业援助协议的谅解备忘录,向西国提供最多1,000亿欧元贷款,但需要9月份才有细节.惟10年期西班牙国债较可比德债收益率差创下欧元面世以来的最高水平,同时,该国10年期国债收益率一度上试至7.10厘,足以凸显市场对于西班牙局势的持续忧虑.

欧洲股市昨晚转差,可能拖慢刚于周五恒指呈现突破下降轨之利好势头.下周初,需观察国指可否发挥支持作用.近两日国指推动者主要为中资金融股,内险股国寿(2628.HK)昨逼近关键阻力22港元,若上冲挑战24港元.技术上,国指确有改善之势,昨又现中国内地股指跌而逆势靠稳之现象,在国指大跌不下由看好的投资者打反击战,一旦确认重越50天线约9600,对恒指发挥支持及刺激作用.实况市场在轮流买卖,之前强势的内房回吐,港房持平,近两日内银股及电讯股回勇,联通(0762.HK)借3G上客情况佳昨爆升7.2%,中移动(0941.HK)创52周新高88.5港元.中移动今年以来升16.3%,强于恒指,再有强势涌涨助一把,看好的投资者力控短期形势较有把握.不过,沿恒指周线图示,数个月以来市况之沉闷势始终是受控于阻力轨及支持轨内,明显地市场在利用此段窄幅上落的时间,来消化将发布的企业报表潮及判视中国内地出招稳经济之进展.恒指一日上冲不破20,500,下跌不穿18,000,未言重大中期转势论,市况还有排淡静,抽上抽落让期指大户玩点击战,看好的投资者自会量力而为.

其中,龙头内房股,仍偏看好,近两周股价趋于回调,正好候低位收集机会.国家统计局自18日发布6月份70个大中城市房价数据后显示,全国房价有企稳回升趋势之后,近周中国内地政府言论,有意在预防及抑压刚有反弹苗头的房价.但券商一般认为行业政策在目前低沉的经济状况下不会有实质性加严压力,以及贷款环境放松,只能做到出口术抑压.房价非急弹,亦有助市场平稳的发展,整体对内房股有利.德意志及海通证券等均认为下半年开发商将推更多楼盘,价平稳有利刚性需求,销售势头持续.(003)

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开发页岩气,看好油服股 /余少文

中国内地股市结束三连升,国企指数则连升两日,中期走势仍不乐观.不过仍有部分中资股近日持续创1年高位,似乎市场趋于炒股不炒市,憧憬中国内地发展页岩气,故看好油气勘探等油田服务公司.中国内地股市昨日走低,国企指数则在9,500点争持,全日升55点或0.6%,收9,570点,惟高低波幅不足85点,成交额又不足90亿港元,动力仍然不足.而红筹指数升22点或0.6%,收3,810点,成交额52亿港元,继续由电讯和能源股领涨.一直看好的A股,近期表现一般,三个主要指数：沪深300指数、上证综合指数和深证成分指数均收低于10周、20周和50周线,反映中线走势差.而国指略为好些,本周重越10周线,但至少要升越50周线,才能结束今年的调整走势,所以对国指是略为偏淡,也是估计国指会下试8,000点的原因之一.

不过,国指持续守住9,000点,红指则守3,600点,目前仍可透过横行走势来整固,故不少中资股在近期创1年高位,昨日便见到铁路概念股如中国中铁(0390.HK)、中国铁建(1186.HK)等见1年高位,或反映资金炒股不炒市.而近期较看好天然气概念股,尤其从事勘探的公司,昨日亦按计划买入安东油田服务(3337.HK),希望可以跑赢大市.看好天然气和安东,是因为中国已明确要发展天然气,也见到中国石油(0857.HK)要将昆仑能源(0135.HK)打造为天然气旗舰,中国海洋石油(0883.HK)也打页岩气开发主意.至于中国近年开始推动页岩气,是因为美国开采技术改进而大力发展页岩气,有报道指美国页岩气产量会由2010年的5万亿立方尺增加至2035年的13.6万亿立方尺,预计2021年可成为天然气净出口国,故市场相信页岩气是未来天然气主力.

看好油田服务公司,除了安东,也可留意中海油田服务(2883.HK).而组合买入安东原因之一,是安东早前获国际油服公司领导者Schlumberger NV从其他股东购入安东4.2亿股,占公司已发行股份20.1%,反映行业龙头看好安东前景.而安东主席罗林也表示会跟斯伦贝谢商谈扩大合作领域,包括页岩气等非常规油气.罗林又表示,安东不会直接参与页岩气区块招标,但会应邀成为中标者的技术支持方,所以憧憬中国内地推动页岩气下,安东又获斯伦贝谢支持,应该可成为受惠者.即使没有页岩气业务大力发展,安东早前已发上半年盈喜,料中期盈利会有重大增长,彭博综合证券商预测数字,也料安东今年每股盈利升至7.3分人民币,较去年的3.7分人民币高出近一倍.当然,如撇除股民担心民企帐目容易造假的心态,认为股价如再下跌,会考虑为组合加码.(012)