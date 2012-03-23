〔港报社评〕中央防流选,梁振英有责振民望--经济日报3月23日

香港特首候选人梁振英民望下滑,中国为免周日特首选举流选,近日力促选委投票予梁振英.惟梁振英若低民望下当选,新政府势举步维艰,他有责任在余下两天,向公众清楚表明如何力保言论自由等香港人核心价值,力撑民望

公众对特首选举的焦点,已集中于周日选委会投票会否出现大量白票,令选举流选.事实上,近日不少民调反映,支持流选的市民日增,底因是已稳操胜券的梁振英近期表现,与他过去一年多力争选举入场券时,积极营造的公众形象大为不同,令市民心生疑虑.唐英年指控,与公众对梁振英10年前的观感吻合,梁振英未作有说服力澄清,市民疑心自然难消.

在临近投票前,梁振英表现突然下滑,市民难免担心,梁振英早前对公众交代的施政理念,方向与措施,将来会否得到落实.平情而论,现阶段便认为梁振英不会落实政纲,对梁振英并不公平,然而,公众担心亦非不合理.

若梁振英在低民望下当选,势必挫伤新政府公信力,施政不但难有蜜月期,更将举步维艰.要扭转此局面,梁振英必须且更有责任,在选委投票前公开向市民保证并交代,将如何保障香港核心价值,释除市民疑虑,提振民望.梁振英过去民望一直不佳,经数年努力不懈,成功扭转了公众观感,在特首选举中民望一度大幅领前；现时是他再展毅力,再赢高民望的关键时刻,此对他,对香港人,对中国政府都是必要之举.(A10)