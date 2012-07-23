〔香港个股〕中芯称调高第二季毛利及营收指引,并预计第三季持续增长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月23日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周一表示,由于客户业务增长较预期佳,以及产能利用率提升,因此调高至6月底止的第二季营收增长预估至25-26%,毛利率预估亦调升至23-24%.
中芯于5月时公布,第二季营收增长预估为19-21%,毛利率指引为19-22%.
中芯国际首席财务官龚志伟在公告中表示,"我们看见第三季度将持续增长."
中芯将于8月8日举行董事会会议,讨论第三季业绩.该股上周五收在0.239港元,过去一个月跌约8%,(完)
浏览中芯国际其他新闻,请点选[0981.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。