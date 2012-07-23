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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:16 BJT

〔香港个股〕中芯称调高第二季毛利及营收指引,并预计第三季持续增长

路透香港7月23日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周一表示,由于客户业务增长较预期佳,以及产能利用率提升,因此调高至6月底止的第二季营收增长预估至25-26%,毛利率预估亦调升至23-24%.

中芯于5月时公布,第二季营收增长预估为19-21%,毛利率指引为19-22%.

中芯国际首席财务官龚志伟在公告中表示,"我们看见第三季度将持续增长."

中芯将于8月8日举行董事会会议,讨论第三季业绩.该股上周五收在0.239港元,过去一个月跌约8%,(完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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