〔港报社评〕民主派有人才无经验新特首能缔造双赢--明报3月23日

今次特首选举,民主派候选人何俊仁的民调支持度,在3名候选人之中,一直居于末席,但两次电视辩论,何俊仁的表现被公认优于唐英年和梁振英,得分最高,这是折射出香港政治人才未获恰当使用的最佳现实例子.期望唐或梁当选后,用人切勿排拒最多政治人才的民主派这一块,民主派亦应在不违反原则的情况下,从实践中掌握管治经验,提高市民对民主派执政能力的信心.

何俊仁民调支持度低,与中国不接受民主派候选人有关,因为市民知道他不可能在小圈子选举胜出,故对何采取放弃态度.何俊仁在电视辩论表现优异,与他历经约30年政治历练,政治斗争的成果,基于种种原因,他们未获中国接受,使得在治港班子中,未能有一席位.

唐英年和梁振英声言一旦当选,会用人唯才,梁振英更提出大和解.唐梁这些支票和诉求,若只适用于建制派,民主派仍然被排拒,相信会使很多人失望.所以,星期日选举有结果之后,如何用人,即时考验当选特首的智慧和魄力.

过去,民主派人士对加入行政会议和政府并不热中,若新特首有新思维,新办法,民主派人士宜从更广阔视野角度,思考和体待新情况.坚持只做反对派,抑或基本上保持在野角色,有机会就进入体制,发挥作用,透过参与促进改变,改革,也是值得民主派思考的问题.

毕竟,香港属于全体市民所有,并非建制派的禁脔,有机会就要参与,也是政治人物为香港人服务的一条重要而且直接的途径.(A04)