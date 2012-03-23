〔港报社评〕调整最低工资应考虑综合因素--文汇报3月23日

最低工资委员会昨日开会,参考统计处的最新工资数据,厘定下一个最低工资水平,最迟11月提出建议.事实上,落实最低工资后,基层劳工明显受惠,不但上调薪酬减轻生活负担,就业状况亦持续改善.如何调整下一个最低工资水平,则应全面考虑各项因素,不宜只考虑通胀,需兼顾劳工利益和经济发展状况及商界承受力,力求社会各方的利益平衡,要避免因为调整最低工资引起新一轮的社会争拗.

统计处表示,去年5月实施最低工资后,香港雇员整体的工资中位数上升,以低技术及低薪雇员的工资升幅最显着,其中最受惠的是保安员,清洁工等工人,其工资中位数升达25%.除此之外,去年5-6月香港雇员每月工资中位数亦较对上一年第二季的中位数高8.5%,显示在最低工资效应下,香港劳工整体薪酬亦水涨船高,齐齐得益.

劳工界认为,目前香港通胀升温,28港元的最低工资不足以应付生活开支,今年检讨最低工资水平时,应进一步将最低工资提升至31港元,才能纾缓基层市民生活负担.调整最低工资水平对香港整体工资具有连带效果,亦对香港的营商环境都有不可低估的影响.

因此,在社会正在适应最低工资的情况下,调整最低工资需要谨慎,不能仅考虑通胀的影响,而应结合经济状况,企业营运,社会承受力等综合因素,参考包括劳资在内各方的意见,取得社会共识才作出调整.(A05)