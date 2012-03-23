〔港报社评〕自由法治为本投下决定香港前途一票--信报3月23日

周日就是香港第四届行政长官通过选举产生的重大日子.今次最后一届的小圈子选举,与过去几届选举完全不一样,因为在中国刻意安排两名建制派候选人互相竞逐,进行所谓君子之争后,由于重大利益的争夺,建制派已经严重撕裂,不单互揭丑闻互相攻讦,斗个你死我活,发展下来,更演变成为价值之战,触及”一国两制”和”港人治港”的根本原则.

以目前的情况而言,中联办很明显已有倾向性取态,不避嫌为梁振英拉票,更通过中方传媒公开反对投白票和流选,完全无视根据选举规则.根据最新的民意调查,因为两名建制派候选人的个人诚信备受质疑,支持和接受流选的民众已高达75%,倘若选委按照民意投白票,其实也是负责任的表现.建制派候选人唐英年和梁振英,不管谁当选,后遗症也是多不胜数,下届香港政府能否有效管治,令人怀疑.

由于建制派严重撕裂,矛盾在短期内根本不可调和,加上香港人的政治意识向来倾向平衡,9月立法会选举出现钟摆效应,让泛民卷土重来,成为议会上的重要政治力量,联同亲唐的建制力量共同抵制梁振英政权的机会甚高.

今次选举,有人为了当上特首,不惜破坏既有游戏规则,被揭发对香港人最重视的核心价值自由和法治采取敌视和压制态度后,又公然说谎,企图蒙混过关,更令人不安的是中联办没有恪守一国两制政策,毫不避嫌介入选举,公然破坏港人治港,令香港人悚然以惊,担心50年不变承诺在回归15年后,已提前改变.

今次选举兹事体大,1,200个选委都背负上不可推卸的历史责任.香港的前途和港人的命运完全操诸你们手中.如果你们热爱香港,以香港人福祉为重,就请以良心投票,历史将会记下你们的抉择.(A02)