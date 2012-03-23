〔港报财经评论〕高息受引诱低息易犯错--信报3月23日

高息受引诱低息易犯错 /习广思

环球股债进入调整期,港股率先调整后,开始见胶着状况,农行(1288.HK)业绩并未成大市波动源头,相反二三线民企业绩成为公司照镜,再次引发民企管治的忧虑.恒指走势反覆牛皮,受制于21,000点水平,中移动(0941.HK)支撑大局,收报20,901点,上升44点,结束四连跌.大市成交额跌至只有499亿港元,沽空比率保持在10.32%.目前恒指在250天线20,780点上寻稳,好淡尚且守住50天线,牛证重货区稍下移至20,500-20,599点之间,但未见熊仔大量出现.基金清垃圾步入尾声二三线股业绩过后表现迥异,基金投资者是现实动物,无论是业绩符合预期或者失望的公司,都可能二话不说地狠沽.然而,无论投资者是否有货在手,公司在业绩的股价表现,很直接地反映基金的取舍.早前二三线垃圾股急升,早在业绩期前,不少基金已开始沽货,等待业绩期后,有数可看可查后,才重新吸纳有信心的公司.如是观之,在业绩公布后被狠沽的股票,除了反映投资者舍弃外,亦反映基金逐步清仓的过程开始接近尾声,一些有能力企稳的股份,则见值博率较高.

大市板块依然由消费股主导,特别是高跟鞋股,以及一些必需消费品公司.然而,内银金融股、能源股是两个率先调整的板块,调整时间较预期长,但近日有见回稳.重农行(3618.HK)去年全年纯利42.47亿元人民币,按年增长38.6%,符合预期而已.但其受惠政策差别的优势,特别是中国扶持农业、中小企的方向,首季贷款增长高于大型内银,依然是属于市场看好的小型金融股,股价调整压力逐步消化后,在3.8-4港元水平或见支持.不要低估债券风险报载富翁隔山买牛,结果误堕投资骗局.骗局本身并非新鲜事情,而且用了最简单的一个理由,把富翁骗入局.话说,推销人员猛话基金回报高,存款利率低,才会考虑买入.事实上,所有投资骗局大都以高回报招徕,但高回报肯定不会低风险,眼下投资者面对的最大投资陷阱,反而是”低息”两个字.迷债的不幸教训,叫人无法忘记,但几年盛行的股票挂钩票据,或者Accumula tors,到如今在零售银行几近绝迹,但在私人银行仍然盛行.

有说私人银行有如狼穴,有银士随时被宰割,这样说或许不公平,有些例子是有银士主动买这些票据,不介意接蓝筹股份或是其次,更大着眼点是贪图高息.”低息”两个字令投资者更感到投资的迫切性,但亦因为利息的引诱,投资者更容易犯错.由近年资金追买债券,到今年蓝筹垃圾债券大量发行,均说明资金非常饿息,及至市场对派发高股息的公司肯定有加,均说明许多投资者在这个市场下,不会放胆把资金悉数投放入股市,而开始追求更多利息产品.(B03)

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美元兑瑞郎转弱 /苏子

美元兑瑞郎于今年1月下旬开始便一直保持在20周SMA以下波动.上周汇价虽然曾明显升逾20周SMA,最高曾见0.9334,可惜触及此高位便乏力再升,到上周收市时20周SMA已得而复失,并且更在周线图上呈现射击之星的不利形态.踏入本周后,美元兑瑞郎承接上周收市时的差劲技术走势,暂时最低曾见0.9073.如昨晚美国市,美元兑瑞郎一直未能企稳在上日的0.9125收市价以上,反而已回落至0.9073低位支持以下波动,最后并且更出现低收情况,相信汇价在本周将有甚高机会以大阴烛的不利形态收市,令汇价在下周继续往下寻底,并在跌破2月份的0.8927低位后,进一步下试50周SMA的0.8802支持的机会大增.留意美元兑瑞郎的20周保历加通道的底部支持目前正处于0.8938,此支持与2月份的0.8927低位相若.因此,稍后一旦美元兑瑞郎成功下破2月份的低位支持,由于届时已同时跌破上述保历加通道的底部支持,故担心汇价在技术走势进一步转劣下,将有较高机会成功跌破50周SMA支持,随后朝着去年10月的0.8566低位迈进.

若后市美元兑瑞郎的走势可以向下作出重大突破,留意届时美元兑瑞郎的下跌究竟是因为美元整体走势再次转弱,还是因为瑞郎受到避险及投机资金追捧而明显上升.若是后者的话,则意味着欧罗兑瑞郎将无可避险跌破1.20这个被市场视为瑞士央行”一定会”积极力保的关键支持位.担心一旦欧罗兑瑞郎成功破关而下,即确认市场力量成功打败瑞士央行的话,金融市场将会出现翻天覆地的巨变.至于导致欧罗兑瑞郎成功破关而下的原因,相信与欧债危机再现暗涌,使大量欧洲资金转往瑞郎避险有关.若然美元兑瑞郎向下作出重大突破的同时,欧罗兑瑞郎的走势未见太大异动,与此同时欧罗兑美元亦见升至1.34阻力关口以上波动,那便反映美元兑瑞郎的弱势主要是由美元的大弱势所驱动.如美元稍后成功重拾弱势,估计原因或与市场炒作联储局有可能在第二季启动QE3的利淡美元措施有关.

如稍后美元兑瑞郎的弱势真的是由利淡美元的QE3措施所驱动,相信届时美元与美股将会回复反比关系,即美元下跌时,美股以至环球股市及一众高风险资产价格将会出现新一轮上升浪.然而,后市若出现此情况,小心可能会是高风险资产价格上升浪的”最后一升”.当升浪完毕后,随之而来便是高风险资产价格正式进入漫长的熊市周期,届时美元才正式启动较长期的上升浪.(B08)