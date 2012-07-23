〔离岸人民币〕天瑞水泥拟进行人民币优先票据国际发售,今日路演

路透香港7月23日电---中国天瑞水泥(1252.HK)称,拟进行人民币优先票据的国际发售,为公司融资活动及业务发展补充资金.

公司称,将于7月23日或前后开始向美国境外若干机构及专业投资者进行路演简介会.发行票据所得款项将用作为若干现有债务责任进行再融资、流动资金及一般公司用途.

"董事会相信,建议票据发行将进一步提高本公司进入国际债务资本市场的能力,以支持本集团的增长."公司在联交所的公告中称.

建议票据将由附属公司担保人提供担保,并以质押附属公司担保人股份的方式抵押.该笔债券计划在香港联交所上市.

中银国际(作为独家全球协调人)以及中银国际、交银国际及建银国际(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)负责是次票据发行.

穆迪给予该笔债券B2评级.(完)