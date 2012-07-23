〔离岸人民币〕天瑞水泥拟进行人民币优先票据国际发售,今日路演

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月23日电---中国天瑞水泥(1252.HK)称,拟进行人民币优先票据的国际发售,为公司融资活动及业务发展补充资金.
公司称,将于7月23日或前后开始向美国境外若干机构及专业投资者进行路演简介会.发行票据所得款项将用作为若干现有债务责任进行再融资、流动资金及一般公司用途.
"董事会相信,建议票据发行将进一步提高本公司进入国际债务资本市场的能力,以支持本集团的增长."公司在联交所的公告中称.
建议票据将由附属公司担保人提供担保,并以质押附属公司担保人股份的方式抵押.该笔债券计划在香港联交所上市.
中银国际(作为独家全球协调人)以及中银国际、交银国际及建银国际(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)负责是次票据发行.
穆迪给予该笔债券B2评级.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。