〔港报财经评论〕九仓利丰业绩胜预期,大市续调整--经济日报3月23日

九仓利丰业绩胜预期,大市续调整 /林瑞芬

大市续整固,恒指收报20,901,升44点,但成交额就缩到498.9亿港元.二、三线股目前又受财务疑云及盈利前景不明朗影响,中、细价股都在股海浮沉,股民倾向观望.继博士蛙(1698.HK)公布延发业绩后,岁宝百货(0312.HK)又步后尘,即时令股价急挫18%.高负债民企股又爆信心危机,大成生化(0809.HK)及大成糖业(3889.HK)股价暴挫17%及14%.连番打击下,投资者对负债偏高股份,对民企股份又掀信心危机,二、三线股之炒作风会暂被抑制.大市窄幅反覆,个别蓝筹股似乎反而因二、三线股炒风受压而轮流炒作,看腾讯(0700.HK)升势如虹,昨收报223.4港元,升3.04%.虽然近几季的盈利增幅不复黄金期般强劲,但券商仍大多看好.更大原因是facebook尚未上市,腾讯对比facebook不算昂贵,所以有大户落镬短炒并不为奇.不过,以技术分析透视,腾讯月初以来由200多港元升至现水平累计近10%,已不算少,技术指标开始超买,短线再涨空间料已有限.

大市成交昨缩,显示暂失方向.惟中欧PMI均逊预期,反映经济增长有障碍,仍不利大市.内银股在月内余下时间若未能带来盈利惊喜,恒指又无催化剂突破21,500阻力,技术上,恒指是趋于考验50天线20,758,失守进一步回试20,500以至20,000的可能性存在.今年港股度过1-2月的反弹蜜月期后,3月步入整固,面对高PE股份,更要审慎审视及判断盈利趋势可否支持.且看蓝筹股华创(0291.HK),去年度核心盈利只是持平,但PE高企20多倍楼上,今年度要有新并购新收入贡献来源才可以刺激盈利增长,才能令投资者信服,可以给予较高溢价.该股昨跌3.9%至28.3港元收市.

跟进蓝筹股业绩,昨日有九仓(0004.HK)及利丰(0494.HK)公布业绩.九仓截至2011年度底,基本盈利录得增幅14%,至81亿港元,每股基础盈利2.7港元,略胜市场预期.回看是份业绩表,发现九仓业务在渐变中,先是由海上跳上陆上发展,以香港地产发展成功经验再带到中国内地发展地产投资,目前已渐具规模.中国内地资产于2010年占集团营业资产34%,到2011年已占到40%,看来要实现50%的中期目标不困难.无疑香港收租业务根基深厚,单是一个海港城及时代广场,每年已带来一定稳定的现金流及收入.以去年度为例,海港城零售额增长15%,时代广场则增长13%,两项目市值占集团营业资产的46%.(009)

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联通料3G业务今年有钱赚 /余少文

国企指数7连跌,红筹指数则结束5连跌走势,主要是电讯股支撑大局,尤其昨日公布业绩的中国联通(0762.HK)去年第4季亏损较前年同期收窄,公司更料3G业务今年可亏转盈.A股继续缺乏方向,国企指数更自去年6月中以来再出现7连跌,昨日微跌8点,收10,767点,成交额降至109亿港元,逆市上升主板H股增加至38%.红筹指数升1点,收3,981点,当中联通和中国移动(0941.HK)合共贡献约8点,成交额只有42亿港元.国指100天线昨继续发挥支持,加上7连跌合共跌幅不足590点,似乎压力未有预期般大.当然,国指连日沽空额均超过20亿港元,昨日占国指成交额比重也有19%,悲观而言,大户在现水平累积淡仓,国指去年10月低见8,058点后回升,反弹至11月高见11,065点回调,调整超过50%,低见9,369点后反弹,反弹至2月高见11,916点又下跌,如以9,369点开始的升浪计算,下跌50%为10,642点,跟前周低位10,715相差不远,故相信指数衰极也可守10,000大关.

至于市场近日焦点在民企爆煲身上,不少民企持续被抛售,近年焦点多在国企身上,尤其有央企背景的股份,至少稳阵得多.而联通昨日成为最后一只公布业绩的电讯股,去年收入2,092亿元人民币,盈利升14%,至42亿元人民币,每股盈利0.18元人民币,末期息0.10元人民币,每股NAV为8.74元人民币,以昨日收市价13.12港元计算,息率不足1厘,市帐率则为1.2倍,略高于中国电信(0728.HK)的1.1倍,但较中移动的2.1倍为低.不过,彭博原预期联通去年每股盈利可达0.226元人民币,结果远差于预期,不排除今日会有沽压.联通董事长常小兵昨日表示,去年中期业绩发布会上,曾预计3G业务在第4季个别月份可录得盈利,最终第4季业务仍然亏损,主要由于推出的千元手机反应热烈,导致手机补贴大增,影响3G业务盈利.

相信证券商估错联通去年第4季盈利,才高估全年盈利表现,因为去年首3季盈利达42.6亿元人民币,但第4季录得3,600万元人民币亏损.但乐观而言,联通前年第4季录得5.5亿元人民币亏损,即去年第4季业绩同比已有改善,难怪常小兵表示今年首2个月3G业务经营状况持续好转,相信及有信心今年可实现3G业务录得盈利.(012)