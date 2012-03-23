《香港已公布新股发行上市日程表》--3月23日

路透香港3月23日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表:
新股申购:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人
3/21-26 钜大国际1320.HK 0.5 0.55-0.75 1.1-1.5 4/2 华富嘉洛
3/20-23 创兴集团(1322.HK) 1.625 2.16-2.81 1.33-1.73 3/29 国泰君安
3/19-22 皓天财经(1260.HK) 2.5 1.18-1.5 2.95-3.75 3/30 东英亚洲
2/29-3/5 普甜食品(1699.HK) 2 2.18-3.06 1.09-1.53 不予进行 信达国际
2012年已上市新股:
上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*3/23 力量矿业能源(1277.HK) 1.26 11.72 跌4.8% 汇丰
3/19 俊知集团(1300.HK) 1.2 2.4 升4.2% 永丰金证券
3/1 阳光油砂(2012.HK) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利
2/23 西王特钢(1266.HK) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通
2/23 克莉丝汀(1210.HK) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太)
2/10 必瘦站(1830.HK) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券
1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资
1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利
1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资
1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券
1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国
1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券
1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安
1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券
1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇
1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲
1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰
注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司.
2. *代表新增或已更新内容.
3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完)
浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红