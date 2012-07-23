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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 16:45 BJT

〔香港数据〕6月CPI同比增幅放缓至3.7%,因食品价格及房屋租金升幅减慢

路透香港7月23日电---香港统计处周一公布,6月综合消费物价指数(CPI)同比上涨3.7%,较上个月的4.3%为低,因食品价格和私人房屋租金升幅减慢且而综合消费物价指数中大部分其他主要组成项目的价格压力亦见减弱.

政府发言人表示,基于外围经济形势较差和进口价格升幅减慢,通胀可望在未来几个月进一步回落.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,6月基本通胀率按年增幅为4.5%,亦较5月份的5.1%为低.

(单位:%) 2012年6月 2012年5月 2011年6月

综合消费物价指数 +3.7 +4.3 +5.6

甲类消费物价指数 +3.3 +3.8 +5.9

乙类消费物价指数 +4.0 +4.6 +5.6

丙类消费物价指数 +3.7 +4.3 +5.4

基本通胀率 +4.5 +5.1 +5.5

注: r代表修正. (完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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