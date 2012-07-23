〔香港数据〕6月CPI同比增幅放缓至3.7%,因食品价格及房屋租金升幅减慢

路透香港7月23日电---香港统计处周一公布,6月综合消费物价指数(CPI)同比上涨3.7%,较上个月的4.3%为低,因食品价格和私人房屋租金升幅减慢且而综合消费物价指数中大部分其他主要组成项目的价格压力亦见减弱.