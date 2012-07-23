〔香港数据〕6月CPI同比增幅放缓至3.7%,因食品价格及房屋租金升幅减慢

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港7月23日电---香港统计处周一公布,6月综合消费物价指数(CPI)同比上涨3.7%,较上个月的4.3%为低,因食品价格和私人房屋租金升幅减慢且而综合消费物价指数中大部分其他主要组成项目的价格压力亦见减弱.
政府发言人表示,基于外围经济形势较差和进口价格升幅减慢,通胀可望在未来几个月进一步回落.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,6月基本通胀率按年增幅为4.5%,亦较5月份的5.1%为低.
(单位:%) 2012年6月 2012年5月 2011年6月
综合消费物价指数 +3.7 +4.3 +5.6
甲类消费物价指数 +3.3 +3.8 +5.9
乙类消费物价指数 +4.0 +4.6 +5.6
丙类消费物价指数 +3.7 +4.3 +5.4
基本通胀率 +4.5 +5.1 +5.5
注: r代表修正. (完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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