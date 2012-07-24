〔香港数据〕6月出口值按年跌4.8%,主要经济体疲弱令出口前景充满挑战

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透香港7月24日电---香港政府统计处周二公布,6月整体出口和进口货值按年分别下跌4.8%和2.9%,欧洲主权债务情况仍未稳定及多个先进经济体表现疲弱令香港出口前景短期内充满挑战.
发言人表示,商品出口货值在6月份按年再度下滑,输往欧盟的出口仍然是最弱环节,而多个主要出口市场亦呈现弱势.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2012年6月 -4.8 -4.7 -2.9
5月 +5.2 +5.6 +4.6
4月 +5.6 +6.3 +5.0
3月 -6.8 -6.4 -4.7
2月 +14.0 +14.4 +20.8
1月 -8.6 -7.9 -10.5
2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1
11月 +2 +2.5 +8.8
10月 +11.5 +12.0 +10.9
9月 -3.0 -2.7 +2.3
8月 +6.8 +7.1 +14.1
7月 +9.3 +9.9 +10.2
6月 +9.2 +9.6 +11.5
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
12年4-6月 -3.7 -3.8 -1.5
3-5月 -4.0 -4.1 -3.5
2-4月 +3.8 +3.7 +1.7
1-3月 +3.3 +3.4 +1.1
11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1
11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3
11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7
9-11月 -6.1 -6.0 -4.8
8-10月 +5.0 +5.4 +9.2
7-9月 +0.9 +1.2 +1.1
6-8月 +1.5 +1.9 +2.5
5-7月 -3.4 -3.0 +0.2
4-6月 -9.4 -9.4 -4.2 (完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
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