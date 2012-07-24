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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:42 BJT

〔香港数据〕6月出口值按年跌4.8%,主要经济体疲弱令出口前景充满挑战

路透香港7月24日电---香港政府统计处周二公布,6月整体出口和进口货值按年分别下跌4.8%和2.9%,欧洲主权债务情况仍未稳定及多个先进经济体表现疲弱令香港出口前景短期内充满挑战.

发言人表示,商品出口货值在6月份按年再度下滑,输往欧盟的出口仍然是最弱环节,而多个主要出口市场亦呈现弱势.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2012年6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5

2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

12年4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1

11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1

11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI-MCE-CMN]

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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