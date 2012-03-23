《离岸人民币综述》人民币贷款市场加速,但银团贷款仍待发力

记者 陈敏

路透香港3月23日电---受益于人民币贸易融资蓬勃发展,香港人民币贷款市场自去年下半年以来呈现加速趋势.然而,在成熟市场扮演重要角色的银团贷款部分却未能跟上前进的步伐.

银行家们指出,银团贷款想要真正获得爆发式增长,离不开离岸人民币流动性的增加、更活跃的离岸人民币银行间借贷市场,以及一个更加成熟的离岸基准利率.

香港金管局数据显示,2011年香港人民币贷款余额较上年底大增16倍至308亿元,不过仍远低于5,760亿元人民币存款余额以及1,079亿元人民币发债量.

在上述人民币贷款中,只有四笔是银团贷款,而且均为人民币和港元或美元组合贷款.这四笔贷款分别来自中国自动化集团(0569.HK)、亚洲联合财务、衣恋时装和华润置地(1109.HK).

与之形成对比的是,离岸人民币双边贷款和出口押汇,在人民币跨境贸易结算的推动下获得长足发展,尤其是在中国政府将这一试点扩大到全球各个国家以及国内所有城市之后.

"我们有一个比较大的人民币资金池在这里,但是都集中在少数几个银行手里.所以,如果他们想做贷款,他们会做;但如果他们不想,他们就可以不做."中银国际杠杆及结构融资部主管Wilson Wan称.

他并表示,现在的离岸银行间市场不活跃,以及这个市场的可信度是目前银团贷款不像市场预期得那么活跃的主要原因.

不过,自今年年初开始,香港三家发钞行--中银香港(2388.HK)、汇丰(0005.HK)和渣打(2888.HK)已经开始在香港银行公会网站上公布各自的拆借利率,并且三家银行的报价已趋近同一水平.

另一个或许有利于离岸贷款市场进一步发展的因素是人民币升值速度开始放缓,今年以来人民币兑美元CNY=CFXS几乎未录得升值.过去企业不倾向于接受人民币这种强势货币作为负债,因为担心在到期偿还时需付出更高的成本.

路透上周四对10位外汇分析师的调查显示,投资者在近两年时间里首次对人民币持有空头仓位.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 12,078.8 44

2. 渣打 6,542.5 16

3. 中国银行 4,400.0 2

4. 巴克莱资本 2,183.0 4

5. 法国巴黎银行 2,010.0 8

**本周市场动态**

--中国总理温家宝周一在中国发展高层论坛中表示,人民币必将成为国际货币之一,但还不能轻易判断人民币何时能够自由兑换.稳定的经济环境、健康的金融和监管框架以及全球的信心对于人民币走向国际都是必不可少的条件.

--虽然近期人民币升值步伐已暂停,但中国央行新任货币政策委员会委员陈雨露认为,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.2016-2020年之间实现人民币完全可自由兑换是完全可能的.

--中国央行周二和蒙古签署双边货币互换补充协议,互换规模由原来的50亿元人民币/1万亿图格里特扩大至100亿元人民币/2万亿图格里特;中国央行并与澳大利亚央行签署规模300亿澳元(2,000亿元人民币)货币互换协议.

--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周二在接受路透专访时称,较之人民币汇率本身,其形成机制目前更受人关注.这或许是汇率接近均衡的一个新讯号.

--中国进出口银行拟通过香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)发行人民币债券,为其首次使用该系统发债.此次面向机构投资者发行的债券分为两年期和三年期各10亿元,并视投标情况增加发行金额至40亿元,招标日期为3月30日.(完)

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