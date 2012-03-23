〔香港热股〕利丰逆市大涨至近一年高点,业绩优于预期并获投行调高目标价

路透香港3月23日电---环球消费产品出口商利丰有限公司(0494.HK)2909.HK股价周五逆市上扬,一度重登20港元大关,触及近一年来高位,因去年度业绩优于预期,且获投行调高目标价.

外围宏观环境逐步回稳,有助于主要市场在欧洲及美国的利丰.分析师指出,利丰成本控管奏效,美国景气稳步复苏,以及亚洲市场持续成长,有助于公司今年获利展望.

"利丰在成本削减上已有所进展."汇丰在报告中指出,"随着公司持续自身成长以及业务整合,我们相信利丰已逐步回到成长曲线上."

基于预期毛利回升,该投行调升利丰2012及2013年净利预估7-14%,维持"表现优于大盘"评级,目标价亦由19.70港元调升至23.2港元.

本地时间上午11:21时,利丰大涨3.46%至19.72港元,稍早一度升5.7%至20.150港元,为去年4月13日20.175以来最高;大盘恒生指数.HSI跌0.97%.

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告,2011年净利按年增长24%至6.81美元,高过市场预估的6.17亿美元,反映集团的市场占有率增长,以及来自贸易、物流及分销等三个业务网络组成的新架构带来协同效应.[ID:nSH0110664]

瑞士信货也称,"营运前景逐渐转佳,特别是在美国,欧洲也在缓步改善,亚洲对于利丰来说也有很大的机会."该投行调高利丰未来两年获利目标各6%,并将目标价升至18.5港元,维持"中立"评级.

而去年5月曾将利丰目标价大劈近半至9港元的瑞银亦表示,管理层成本控管奏效,令利丰下半年毛利率改善,因此调升目标价至11港元,原为9港元.不过该投行表示,对于利丰贸易业务仍面临挑战的看法未变,维持"卖出"评级.

利丰总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)在业绩记者会上指出,尽管欧洲景气仍然不明朗,但利丰最大的市场--美国的情况比市场认为的好,客户比去年此时乐观,并出现强劲的重进库存(re-stocking)需求.

公司并表示,有信心完成2013年核心经营溢利达15亿美元的目标.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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