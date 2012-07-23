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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 15:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数尾盘跌幅扩大至3.1%,汇丰控股领跌

路透香港7月23日电---香港股市周一午盘尾段跌幅扩大至3.1%的盘中低点,欧洲大型银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)领跌,跌幅达到5.6%;因市场担心西班牙或需全面救助.

香港时间15:21恒生指数盘中低见19,023.62点,挫跌3.1%.恒生国企指数.HSCE下滑3.4%.

汇控为跌幅最大蓝筹股,权重股中国移动(0941.HK)下跌2.55%,为第二大跌幅蓝筹.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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