〔香港股市〕恒生指数尾盘跌幅扩大至3.1%,汇丰控股领跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港7月23日电---香港股市周一午盘尾段跌幅扩大至3.1%的盘中低点,欧洲大型银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)领跌,跌幅达到5.6%;因市场担心西班牙或需全面救助.
香港时间15:21恒生指数盘中低见19,023.62点,挫跌3.1%.恒生国企指数.HSCE下滑3.4%.
汇控为跌幅最大蓝筹股,权重股中国移动(0941.HK)下跌2.55%,为第二大跌幅蓝筹.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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