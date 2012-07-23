〔香港个股〕中海油称收购加拿大NEXEN,建议收购总对价约151亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港7月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油(0883.HK)周一称,收购加拿大NEXENNXY.TO,建议收购总对价约151亿美元,以现金支付.
中海油的公告称,有意通过现有现金资源及外部融资为建议收购提供资金.交易完成后,Nexen将成为其附属公司.
Nexen当前之约43亿美元的债务予以维持.(完)
浏览中海油其他新闻,请点选[0883.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选