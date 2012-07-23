〔香港个股〕中海油称收购加拿大NEXEN,建议收购总对价约151亿美元

路透香港7月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油(0883.HK)周一称,收购加拿大NEXENNXY.TO,建议收购总对价约151亿美元,以现金支付.

中海油的公告称,有意通过现有现金资源及外部融资为建议收购提供资金.交易完成后,Nexen将成为其附属公司.

Nexen当前之约43亿美元的债务予以维持.(完)

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