〔香港金融〕天文台午后已改挂8号台风讯号

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月23日电---香港天文台周一表示,已于香港时间下午5时40分改挂8号台风讯号.
下午6时,台风韦森特集结在香港以南约170公里,即在北纬20.8度,东经114.4度附近,预料向西北偏西移动,时速约20公里,大致移向广东西部沿岸.
香港证券和衍生品市场今天已经休市.如8号(或以上)台风讯号于早上7时或之前解除,证券及衍生产品市场将如常进行.如台风讯号在上午9-11时期间取消,早盘交易时段将停市,午盘交易时段如常在下午1时开市.若台风讯号在上午11-11:30取消,则午盘开市时间会顺延至下午1:30开始. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。