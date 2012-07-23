〔香港金融〕天文台午后已改挂8号台风讯号

香港证券和衍生品市场今天已经休市.如8号(或以上)台风讯号于早上7时或之前解除,证券及衍生产品市场将如常进行.如台风讯号在上午9-11时期间取消,早盘交易时段将停市,午盘交易时段如常在下午1时开市.若台风讯号在上午11-11:30取消,则午盘开市时间会顺延至下午1:30开始. (完)