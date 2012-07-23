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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 18:21 BJT

〔香港金融〕天文台午后已改挂8号台风讯号

路透香港7月23日电---香港天文台周一表示,已于香港时间下午5时40分改挂8号台风讯号.

下午6时,台风韦森特集结在香港以南约170公里,即在北纬20.8度,东经114.4度附近,预料向西北偏西移动,时速约20公里,大致移向广东西部沿岸.

香港证券和衍生品市场今天已经休市.如8号(或以上)台风讯号于早上7时或之前解除,证券及衍生产品市场将如常进行.如台风讯号在上午9-11时期间取消,早盘交易时段将停市,午盘交易时段如常在下午1时开市.若台风讯号在上午11-11:30取消,则午盘开市时间会顺延至下午1:30开始. (完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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