《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月24日

路透香港7月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7567港元HKD=) 美国股市周一连续第二日收跌,道琼工业指数.DJI收跌101.11点,或0.79%,至12,721.46点;西班牙看似更接近请求全面救助,且公司业绩疲弱,市场因此承压.[ID:nSB1682684] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 193.960 -4.34 77344 15.045 -2.56 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.860 -1.50 28582 3.059 -0.67 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.800 -0.89 211627 86.565 0.72 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.270 -2.75 154241 20.824 -0.84 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 123.350 -1.38 94384 9.568 0.19 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 88.640 -1.27 18863 6.876 -0.06 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.310 -3.36 624332 62.535 -0.90 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.990 -0.82 37922 3.645 -0.95 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.450 -2.11 482278 10.433 0.51 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.390 -1.71 59153 11.162 -0.52 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.720 -1.61 27725 5.569 -1.08 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.150 -1.83 5803 3.746 -0.89 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.540 -3.16 6777 1.283 -50.27 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.670 12.08 193869 0.259 -4.05 (完) --整理 梁慧仪