《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7567港元HKD=) 美国股市周一连续第二日收跌,道琼工业指数.DJI收跌101.11点,或0.79%,至12,721.46点;西班牙看似更接近请求全面救助,且公司业绩疲弱,市场因此承压.[ID:nSB1682684] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 193.960 -4.34 77344 15.045 -2.56 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.860 -1.50 28582 3.059 -0.67 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.800 -0.89 211627 86.565 0.72 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.270 -2.75 154241 20.824 -0.84 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 123.350 -1.38 94384 9.568 0.19 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.640 -1.27 18863 6.876 -0.06 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.310 -3.36 624332 62.535 -0.90 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 46.990 -0.82 37922 3.645 -0.95 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.450 -2.11 482278 10.433 0.51 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.390 -1.71 59153 11.162 -0.52 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.720 -1.61 27725 5.569 -1.08 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.150 -1.83 5803 3.746 -0.89 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.540 -3.16 6777 1.283 -50.27 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.670 12.08 193869 0.259 -4.05 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。