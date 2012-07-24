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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 11:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月24日

路透香港7月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7567港元HKD=)

  美国股市周一连续第二日收跌,道琼工业指数.DJI收跌101.11点,或0.79%,至12,721.46点;西班牙看似更接近请求全面救助,且公司业绩疲弱,市场因此承压.[ID:nSB1682684] 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  193.960   -4.34      77344            15.045      -2.56
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.860   -1.50      28582             3.059      -0.67
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.800   -0.89     211627            86.565       0.72
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.270   -2.75     154241            20.824      -0.84
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  123.350   -1.38      94384             9.568       0.19
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   88.640   -1.27      18863             6.876      -0.06
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.310   -3.36     624332            62.535      -0.90
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.990   -0.82      37922             3.645      -0.95
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.450   -2.11     482278            10.433       0.51
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.390   -1.71      59153            11.162      -0.52
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.720   -1.61      27725             5.569      -1.08
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.150   -1.83       5803             3.746      -0.89
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.540   -3.16       6777             1.283     -50.27
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.670   12.08     193869             0.259      -4.05 (完)

  --整理 梁慧仪

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