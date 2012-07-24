《香港报摘》--经济日报7月24日

* 要闻版头条:

--欧债危机情势再度告急,市场忧虑西班牙需全面求援,希腊亦再面临脱欧风险,令避险情绪高涨,资金撤离风险资产,欧美股市显着下跌.资金流向国债避险,美英德债息同创纪录新低.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)下周一公布业绩,惟股价受欧债阴霾未除、集团受查而拖累受压.券商料一向变数最多的环球银行及资本市场业务(GBM)于次季会录得较低交易收入,初步预测汇丰于上半年实际税前纯利约119.3至133.2亿美元,按年升4.3-16.5%.

--消息指国家开发银行[CHDB.UL]年内将会第三度来港发行人民币债券,规模最高可达25亿元人民币,同时有望发行首只20年期的点心债.

--市场消息指中铁物资最快在8月在港作上市聆讯,其A+H的集资规模或骤缩至大约在80亿元人民币,较先前市传约147亿元骤减近46%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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