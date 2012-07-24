《香港报摘》--经济日报7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--欧债危机情势再度告急,市场忧虑西班牙需全面求援,希腊亦再面临脱欧风险,令避险情绪高涨,资金撤离风险资产,欧美股市显着下跌.资金流向国债避险,美英德债息同创纪录新低.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)下周一公布业绩,惟股价受欧债阴霾未除、集团受查而拖累受压.券商料一向变数最多的环球银行及资本市场业务(GBM)于次季会录得较低交易收入,初步预测汇丰于上半年实际税前纯利约119.3至133.2亿美元,按年升4.3-16.5%.
--消息指国家开发银行[CHDB.UL]年内将会第三度来港发行人民币债券,规模最高可达25亿元人民币,同时有望发行首只20年期的点心债.
--市场消息指中铁物资最快在8月在港作上市聆讯,其A+H的集资规模或骤缩至大约在80亿元人民币,较先前市传约147亿元骤减近46%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。