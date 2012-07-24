《香港报摘》--信报7月24日

* 要闻版头条:

--市场担心西班牙需要全面拯救,加上希腊破产的揣测再起,昨天拖累环球金融市场,全球股市下挫,欧罗跌至逾两年新低,原油等商品价格也下跌;西班牙和意大利双双出动金融海啸期间经常使用的禁止沽空股票措施,才勉强限制跌幅.

* 其他:

--银行公会将就港元同业拆息(Hibor)机制进行检讨.银行界人士预期,香港财资市场公会短期内会通知银行有关筹组检讨的情况,料香港的检讨需要的时间毋须太长,但会参考其他地区如伦敦及新加坡等地的检讨后,才向银行公会作出改善的建议.

--银基(0886.HK)宣布,与广州潘高寿就收购事项订立框架协议.银基旗下银基保健品将会以490万元人民币,向广州药业(0874.HK)(600332.SS)旗下广州潘高寿,收购潘高寿食品饮料的50%股权.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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