《香港报摘》--信报7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--市场担心西班牙需要全面拯救,加上希腊破产的揣测再起,昨天拖累环球金融市场,全球股市下挫,欧罗跌至逾两年新低,原油等商品价格也下跌;西班牙和意大利双双出动金融海啸期间经常使用的禁止沽空股票措施,才勉强限制跌幅.
* 其他:
--银行公会将就港元同业拆息(Hibor)机制进行检讨.银行界人士预期,香港财资市场公会短期内会通知银行有关筹组检讨的情况,料香港的检讨需要的时间毋须太长,但会参考其他地区如伦敦及新加坡等地的检讨后,才向银行公会作出改善的建议.
--银基(0886.HK)宣布,与广州潘高寿就收购事项订立框架协议.银基旗下银基保健品将会以490万元人民币,向广州药业(0874.HK)(600332.SS)旗下广州潘高寿,收购潘高寿食品饮料的50%股权.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。