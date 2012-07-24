《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

* 明报:

--周大福(1929.HK)顺德钻石厂二期将在今年下半年投产,届时顺德钻石厂规模将翻一倍,员工人数也增至3,000人.

* 星岛日报:

--中广核集团(1164.HK)宣布即时停止刊发季度业绩以控制开支后,股价一度重挫逾15%.

--大新银行(2356.HK)执行董事兼零售银行处主管王美珍表示,该行整体净息差有所改善,加上港元存款息率较上年降低,资金成本下降,有利于发展私人贷款业务.

* 苹果日报:

--首家以公开招股形式来港上市的日资企业弹珠机营运商Dynam Japan Holdings(DJH)今起招股,行政人员胜田久男表示,公司有计划与澳门赌场营运商在内的潜在伙伴合作,在中港等亚洲地区寻觅拓展机会.

* 东方日报:

--联交所披露权益资料显示,长实(0001.HK)副主席李泽钜于中聚电池(0729.HK)的持股量,本月9日由1亿股增至6亿股,持股量由0.9%增至5.45%的需要披露水平.

* 文汇报:

--飞毛腿(1399.HK)预期今年上半年未经审核综合溢利将按年大幅减少,因受传统功能手机市场销量急剧下降,以及中低端手机市场业务竞争加剧令集团产品销售价格减少.

* 大公报:

--市场消息指出,恒隆(0101.HK)早前低调放售的荃湾服务式住宅汀兰居,获买家出价逾10亿港元购入,每房间计售价约230万港元.由年初至今,恒隆已出售五项大额物业套现超过38亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良

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