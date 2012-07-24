《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--周大福(1929.HK)顺德钻石厂二期将在今年下半年投产,届时顺德钻石厂规模将翻一倍,员工人数也增至3,000人.
* 星岛日报:
--中广核集团(1164.HK)宣布即时停止刊发季度业绩以控制开支后,股价一度重挫逾15%.
--大新银行(2356.HK)执行董事兼零售银行处主管王美珍表示,该行整体净息差有所改善,加上港元存款息率较上年降低,资金成本下降,有利于发展私人贷款业务.
* 苹果日报:
--首家以公开招股形式来港上市的日资企业弹珠机营运商Dynam Japan Holdings(DJH)今起招股,行政人员胜田久男表示,公司有计划与澳门赌场营运商在内的潜在伙伴合作,在中港等亚洲地区寻觅拓展机会.
* 东方日报:
--联交所披露权益资料显示,长实(0001.HK)副主席李泽钜于中聚电池(0729.HK)的持股量,本月9日由1亿股增至6亿股,持股量由0.9%增至5.45%的需要披露水平.
* 文汇报:
--飞毛腿(1399.HK)预期今年上半年未经审核综合溢利将按年大幅减少,因受传统功能手机市场销量急剧下降,以及中低端手机市场业务竞争加剧令集团产品销售价格减少.
* 大公报:
--市场消息指出,恒隆(0101.HK)早前低调放售的荃湾服务式住宅汀兰居,获买家出价逾10亿港元购入,每房间计售价约230万港元.由年初至今,恒隆已出售五项大额物业套现超过38亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。