〔港报财经评论〕地方炸弹引爆西意--信报7月24日

地方炸弹引爆西意/ 习广思

多个risk-off指标在上周五急速恶化,十年期西班牙债息抽升至历史新高,欧罗一跌再跌,下试1.21美元水平,十年期美债低见1.4厘.如果欧洲每次救市都是在买时间,去年底两轮LTRO买到三个月,上月峰会却只买到三个星期.愈救愈弱,时间反而买少见少.另一个risk-off状况来自中国,盈警地雷阵后,分析员开始下调中资股评级,博反弹者闪身不够快,随时堕入陷阱,更何况,这不过是中期业绩的前奏而已.港股突然十面埋伏,恒指开市跟随外围急挫,及后跌势加剧,午后一度跌穿19,000点水平,收报19,053点,下跌587点,全日成交额509亿港元,沽空比率10.7%.

涉黑金丑闻的汇控(0005.HK)成为空军目标,股价急跌5.68%.恒指试图在19,000点找支持,但两次试穿250天线不果后,还有力气再反弹吗?不过,如斯疲弱的股市,仍有套现及抽水活动,公司及股东的举动,反映股市的脆弱基础,投资者趁有升幅,先行抽水.上周先有中国建筑(3311.HK)配股抽水,昨有太保(2601.HK)被基金股东凯雷减持后,股价急泻近10%.债金涌入债市避险,趋势愈走愈极端,国债自然是难民资金追逐的对象,但近期持续提及美国上市的投资级企债ETF,自6月后股价急升4.4%,今年至今上升8%,如果投资者加上杠杆,回报不止如此.

回头再看,低息美元下,美国投资者借低息美元买高级企债,这种carry行为在现况下颇有胜算.然而,教人担心的是,凡事物极必反,如今资金贪息全面追买企债,到有一天它们会像黄金一样,失去避险作用,价格必定急挫.置富(0778.HK)上周五公布业绩后,昨日股价异动,涨升6.4%,资金追买房托等安心本地姜,如今是热门投资,但日后市况一旦转为risk-on,一批高息股及房托均会被市场遗弃.两年前,在欧债第一波爆发后,西班牙一如其他欧洲国家般,房地产泡沫率先爆破,地方银行濒临爆煲,政府因而把这些银行接管,私人债务变成政府债务.由去年开始,西班牙政局有变后,总理MarianoRajoy大幅削赤,但如果留意评级机构对西班牙降级评价,其实是连带把多个地方政府降级.(B02)

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欧罗跌不下小心反弹浪/ 苏子

目前市场上其实有大量对冲基金以至市场大鳄等大看淡的投资者正落重注打赌欧罗兑美元将下破1.20心理关口及前年6月的1.1874低位,随后朝一算心理关口迈进.如他们的打赌成功,即是可以从欧罗兑美元稍后进一步急跌的过程中获取到惊人的暴利.不过,由于欧罗兑美元若跌穿一些被市场视为不容有失的关键大位,例如1.20心理关口后并出现一泻如注的跌势的话,说不定因为欧罗兑美元的破位大幅下挫而正式引爆欧债危机,使各国央行在欧债危机正式爆破后而招致天文数字的损失.由于欧罗兑美元继续下挫或会招致难以预测的严重后果出现,故各国央行每当欧罗兑美元跌近一些市场认同的关键支持位附近时定会出手与市场上的大看淡的投资者角力.

上周五欧罗兑美元已因欧债危机再度升温而失守前周五的1.2160低位,但破位后只是低见1.2143便已回稳过来,反映市场上有一股力量正力阻欧罗兑美元在破位后出现更深的下跌浪.昨天纽西兰入市后,欧罗兑美元已自上周五的1.2155收市价裂口低开并下试至1.2105水平,到欧洲入市后更进一步跌至1.2080水平,但昨天亚洲市及欧洲市早段欧罗兑美元所处的水平较上周五的收市价其实并非跌得太多,即市场上那股力阻欧罗兑美元继续下跌的力量仍在发挥作用.如昨晚及今日内欧罗兑美元仍未见进一步破关而下,并且更掉头补回上周五的收市裂口及出现高收的情况,那便意味市场上不少大看淡的投资者或已无意再与央行角力把欧罗兑美元进一步推低至一些关键支持位以下,并且采取见好即收的策略,把早前已建立的大淡仓开始进行获利平仓,从而支持欧罗兑美元自关键支持位附近作出较具规模的反弹浪.

对欧罗兑美元后市的走势并非看得那么淡.目前对欧罗兑美元后市的观点是,只要昨晚或今日内未见汇价破位低收,反而在补回上周五的收市裂口后可以出现愈升愈有的走势的话,料汇价稍后将有望突破50天SMA阻力,并挑战更关键的100天SMA阻力.换言之,若现水平继续追沽欧罗兑美元可能要面对汇价突然大幅反弹的风险,风险与回报亦不成比例.故投资者反而可待欧罗兑美元跌不下去后并补回上周五的收市裂口及出现高收的情况后,伺机采取趁低买入欧罗兑美元的策略,博汇价在市场上众多看淡的投资者的平仓买盘带动下而出现一个超越500点子的大型反弹浪.(B08)