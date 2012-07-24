〔港报财经评论〕消息利淡,国指势危--经济日报7月24日

消息利淡,国指势危/ 余少文

欧债危机没完没了,加上中国内地省市上半年经济增长未如理想,部分省市雨灾又令人担心保险公司赔偿压力大,累及中港股市齐挫.国企指数在9,200点水平争持,料在利淡消息涌现下,国指失守9,000点机会颇高.沪深300指数昨日跌27点,收2,141点,是半年来最低收市.国企指数表现更差,全日跌298点或3.1%,收9,271点,完全抵销之前两连升的升幅,成交额又增加至169亿港元,而红筹指数好过国指,全日亦跌88点或2.3%,收3,722点,成交额只有38亿港元,早前领涨的中国移动(0941.HK)、中国联通(0762.HK)、中国海洋石油(0883.HK)等变成领跌股.

欧洲危机再升温,是大市下跌的主要原因,加上美元急升而欧元走低,相信这个没完没了的黑洞,下半年会继续困扰国指以及A股,因为过去一向独善其身的A股,昨日亦下挫,沪深指或下试今年低位2,254点,则国指跌穿9,000点然后下试8,000点并不出奇,股民要有心理准备.至于国指下跌另一原因是保险股全线急挫,是北京等地出现特大暴雨,出现死伤和经济损失,难免令人担心保险公司可能要面对巨额的赔偿.再加上过去已指出中国太保(2601.HK)股东凯雷会再减持太保,其终于出手及股份昨日上板,令太保跌10%,收24.2港元,是最大跌幅国企,成交额急增至71.5亿港元,导致国指出现放量下跌走势.

其实,欧债危机已持续一段颇长时间,市场对这消息或新闻开始习惯,而中国内地保险赔偿问题过去也不时在天灾出现,对保险股只有短暂影响,所以,昨日亦按上周策略买入一手中国人寿(2628.HK),继续憧憬A股下半年逆转.只是A股能否逆转,过去至今都指出要看中国做人,因为经济持续放缓,第二季GDP只有7.6%,上半年则为7.8%,但主要经济省市的表现更低于全国水平.昨在互联网翻查中国内地省市自治区的上半年经济表现,已有20多个数据,GDP最多仍是广东省的26,201亿元人民币,其次是江苏省的25,383亿元人民币.只是主要经济区的GDP增幅却令人失望,广东增速7.4%、浙江省7.4%、上海和北京都是7.2%,江苏表现尚好,有9.9%增长.但数据显示华东地区的GDP增速普遍为单位数,中西部地区多呈双位数增长,只是华东地区经济规模大,增长放缓已拖低全国水平.(010)