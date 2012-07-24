〔港报社评〕京城管治,地底工程见真章--星岛日报7月24日

北京61年来最严重的大暴雨,尚未去到红色最高警戒级别,已经导致多处水浸和山泥倾泻,至少有37人死亡,财产损失以百亿元人民币计.这一国之都的排水系统和灾害预警应变,需要大规模改善.

按照北京市防汛抗旱指挥部办公室总工程师王毅的介绍,北京只有天安门广场和奥林匹克公园附近的排水管,能够达到5年一遇大雨的排水标准,市内大部分雨水管道只是按照1至3年一遇的标准建设.官员的思维是,一味提高建设标准会导致很多管道派不上用场,是资源浪费.这样节省资源的代价,是这几天至少37条人命,逾四万人紧急疏散,交通瘫痪,车辆被淹没报废,财物损失100亿元.

本港曾经承受过惨痛的雨灾教训,深圳在30年前也有水灾,连累香港北部成为泽国.这些灾害的共同点,是港深在经济起飞初期,地面建设蓬勃,防洪等地底设施却跟不上.本港后来痛定思痛,花数十年时间持续改善斜坡和排水系统,包括足以应付百年一遇大雨的庞大地底蓄水池,港深两地又合作搞好深圳河的疏濬,近年水浸和山泥倾泻情况明显改善.

北京面对的问题有相似之处,四年前的北京奥运会,出自世界一流设计师的巍峨现代化建筑比比皆是,却缺乏一流的下水道.下水道工程对市民的生活质素和安全保障起着非常重要的作用.比起地面上的政绩工程,下水道工程是对为官者为百姓做实事的真正考验.(A04)