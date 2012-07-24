〔港报社评〕京城管治,地底工程见真章--星岛日报7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
北京61年来最严重的大暴雨,尚未去到红色最高警戒级别,已经导致多处水浸和山泥倾泻,至少有37人死亡,财产损失以百亿元人民币计.这一国之都的排水系统和灾害预警应变,需要大规模改善.
按照北京市防汛抗旱指挥部办公室总工程师王毅的介绍,北京只有天安门广场和奥林匹克公园附近的排水管,能够达到5年一遇大雨的排水标准,市内大部分雨水管道只是按照1至3年一遇的标准建设.官员的思维是,一味提高建设标准会导致很多管道派不上用场,是资源浪费.这样节省资源的代价,是这几天至少37条人命,逾四万人紧急疏散,交通瘫痪,车辆被淹没报废,财物损失100亿元.
本港曾经承受过惨痛的雨灾教训,深圳在30年前也有水灾,连累香港北部成为泽国.这些灾害的共同点,是港深在经济起飞初期,地面建设蓬勃,防洪等地底设施却跟不上.本港后来痛定思痛,花数十年时间持续改善斜坡和排水系统,包括足以应付百年一遇大雨的庞大地底蓄水池,港深两地又合作搞好深圳河的疏濬,近年水浸和山泥倾泻情况明显改善.
北京面对的问题有相似之处,四年前的北京奥运会,出自世界一流设计师的巍峨现代化建筑比比皆是,却缺乏一流的下水道.下水道工程对市民的生活质素和安全保障起着非常重要的作用.比起地面上的政绩工程,下水道工程是对为官者为百姓做实事的真正考验.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。