〔港报社评〕政府应重塑国教科,以新思维寻求共赢--明报7月24日

教育局长吴克俭虽然矢口否认藉德育及国民教育科洗脑,却不肯与洗脑教材划清界线,取态闪缩,政府难脱参与洗脑质疑.这个触怒众多学生家长的议题,若未能妥善对应,处境更为严峻.梁振英政府应以新思维检视国教科,重新安排,争取学生、家长、学校以至政府和中央各方共赢的效果.

梁振英政府就任未及一个月,基于事态影响的广度和深度,梁振英政府不宜单纯地以政策延续性体待此事,必须以新思维,为国教科和相关事态寻求解套方法.我们期望梁振英政府做3件事:

(1)搁置开展期,教育局全面谘询学生、家长、学校、教学团体等持份者.目前主流诉求并非否定国民教育,只是反对灌输洗脑式的国民教育,关键在教材、教授方法与评核等问题而已,政府若真正并无洗脑之意,社会不难就此达成共识.

(2)教联会之类政治立场鲜明的团体参与推动国民教育,必然引起偏颇洗脑的疑虑,事倍功半甚至适得其反,政府不能再倚赖他们,有关国民教育事宜,必须全面由教育局主导和掌控,在公开透明下进行,才不会损害港人信心.

(3)梁振英应该向中央反映,以洗脑式推行国教科,不可能使人心回归,只会引发强烈抗拒,使港人对中央更疏离甚至敌视,恰当做法是仿效当年邓小平设计的对港特殊方针政策,"求大同、存大异",尊重历史,尊重现实,不迫使港人认同中国共产党.若能做到这样,学生、家长、特区政府和中央,都是赢家,否则,全局各方皆输.(A04)