〔香港股市〕开升0.1%,受中国PMI数据优于预期提振

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
路透香港7月24日电---香港股市周二开高,受中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值优于预期的提振.香港市场早盘则因台风来袭休市.
恒生指数.HSI开高0.1%,报19,078.1点.恒生国企指数.HSCE开升0.2%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报导指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。