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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 13:11 BJT

〔香港股市〕开升0.1%,受中国PMI数据优于预期提振

路透香港7月24日电---香港股市周二开高,受中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值优于预期的提振.香港市场早盘则因台风来袭休市.

恒生指数.HSI开高0.1%,报19,078.1点.恒生国企指数.HSCE开升0.2%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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