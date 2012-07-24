〔香港热股〕中海油午盘初段跌逾4%,此前公布巨资收购加拿大石油生产商

路透香港7月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二午盘初段跌幅一度扩大至逾4%,触及近一个月低位的14.74港元,因此前公布巨资收购加拿大石油生产商.

受飓风侵袭影响,香港股市今早休市,下午恢复买卖.香港时间13:04,中海油跌3.5%,报14.9港元;大市恒生指数.HSI则升0.31%.

该公司周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO,这是中国迄今规模最大的海外收购行动.[ID:nSB1682844](完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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