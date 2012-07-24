《香港重要政经日程》--7月24日-7月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月24日(周二)
-- 汇隆控股(8021.HK)公布全年业绩.
--11:00 元征科技(2488.HK)在深圳召开特别股东大会.
--16:30 公布6月外贸数据.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月25日(周三)
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布上半年业绩.
-- 宏峰太平洋(8265.HK)公布上半年业绩.
-- 黄河实业(0318.HK)公布全年业绩.
-- 联合能源集团(0467.HK)公布上半年业绩.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)特别股东大会.
*--10:30 领汇房地产投资信托基金(0823.HK)基金单位持有人周年大会.
7月26日(周四)
-- 北人印刷机械股份(0187.HK)公布上半年业绩.
-- 凯德商用-S6813.HK公布上半年业绩.
-- 新华保险(1336.HK)派发特别股息.
-- QPL INT'L(0243.HK)公布全年业绩.
--10:00 森宝食品(1089.HK)特别股东大会.
--15:30 宝威控股(0024.HK)特别股东大会.
7月27日(周五)
-- 友邦保险(1299.HK)公布上半年业绩.
-- CEC INT'L HOLD(0759.HK)公布全年业绩.
-- 中国绿色食品(0904.HK)公布全年业绩.
-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布上半年业绩.
7月30日(周一)
-- 恒生银行(0011.HK)上半年业绩公布.
-- 汇丰控股(0005.HK) (HSBA.L)上半年业绩公布.
-- TOM集团(2383.HK)上半年业绩公布.
-- 信义玻璃(0868.HK)上半年业绩公布.
--11:00 江山控股(0295.HK)股东特别大会.
--11:30 星狮地产(0535.HK)股东特别大会.
--13:30 大唐投资国际(1160.HK)股东周年大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东周年大会.
*7月31日(周二)
-- 香港金管局公布6月货币数据.
-- 香港政府公布6月财政资料.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
-- 华能国际电力(0902.HK)公布上半年业绩.
-- 汇多利 (0607.HK)公布全年业绩.
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)股东特别大会.
--09:30 永恒策略00764.HK于深圳举行股东特别大会.
--10:00 皓天财经集团(1260.HK)股东周年大会.
--10:00 Z-OBEE(0948.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 英发国际(0439.HK)股东周年及特别大会.
--11:30 理文造纸(2314.HK)股东周年大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。