〔香港热股〕中海油高价收购股价受压,惟分析师认为具长期战略价值(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增分析师观点)
* 中海油盘中一度急挫逾4%,接近一个月低位
* 此前公布以151亿美元收购加拿大Nexen,每股作价高逾60%
* 分析师普遍认为交易具长期战略价值
记者 雷美珍
路透香港7月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)拟以高溢价收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO后股价受压;不过分析师普遍认为,交易具长期战略价值.
受飓风侵袭影响,香港股市今早休市,下午恢复买卖.中海油开低后曾挫4.5%,低探14.74港元的近一个月低位,亦是跌幅最大的恒生指数.HSI成分股.
香港时间15:12,该股跌4.02%,报14.82港元.大市恒生指数.HSI转跌0.26%.
中海油周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO,这是中国迄今规模最大的海外收购行动.而每股作价27.5美元,较Nexen上周五股价高达61%的溢价.[ID:nSB1682844]
分析师普遍认为,中海油今天股价受压,主要由于公司以高溢价进行收购,但若以资产净值作比较,是次出价其实贴近Nexen的资产价值,也符合市场预期.
投行瑞信的报告称,Nexen在交易前的每股资产值为28加元,与中海油出价相若.而按布兰特原油价计,中海油的出价相当于原油价每桶93美元,故交易属中性.
布兰特原油LCOc1周二盘中涨至每桶104美元上方.
投行美银美林的报告称,Nexen的股价较其资产净值有很大折让,因投资者对于公司营运问题存有忧虑,而中海油对Nexen的出价却刚好将市场的疑虑转化成好处.
"不过交易可带来长期战略价值,因为Nexen是油砂、深水以及页岩气领域的先驱,此外还有助中海油在墨西哥湾、北海和加拿大建立根基."该行分析师黄康民在报告中称.
瑞银的报告称,以Nexen的1P净储量9亿桶油当量计,可令中海油的探明储量增加28%,及今年产量升20-24%.而Nexen还有丰厚的2P储量和资源量,可为中海油带来可观的勘探潜力.(完)
--审校 张喜良/杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。