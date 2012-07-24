〔离岸人民币〕人民币支付量过去21个月增长逾17倍,增幅为各货币之首

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月24日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称,主要受机构支付推动,离岸人民币支付总量在2010年10月至今年6月期间增长了17.4倍,而同期全球交叉货币支付平均只增长了1.1倍.
报告称,在全球最常用的货币排名中,人民币亦由第35位升至第16位,直追排在第15位的南非兰特.
SWIFT并指出,截至今年6月的过去一年中,处理人民币支付的国家和机构分别增长了40%(由65个增加到91个)和60%(由617个增加到983个).
SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。