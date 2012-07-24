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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:22 BJT

〔香港股市〕受中海油拖累收跌0.8%,至一个月来最低收盘水准

路透香港7月24日电---香港股市周二连续第二日下跌,受中国海洋石油挫跌4%拖累,此前这家中国石油巨头宣布计划斥资151亿美元收购加拿大石油生产商Nexen.

香港恒生指数.HSI收低0.8%,报18,903.2点,为6月25日以来最低收盘水准.恒生国企指数.HSCE收跌0.6%,至9,217.2点.

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