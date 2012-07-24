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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:49 BJT

〔香港个股〕国美预估中期将录得净亏损,因销售收入下滑及电子商务亏损

路透香港7月24日电---中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周二表示,由于销售收入下滑及电子商务亏损,至6月30日止的上半年将录得净亏损.

国美电器在联交所发布上述公告,但未给出细节.国美将在8月底之前发布中期业绩.

国美第一季也基于相同的原因发布了获利预警,股价并在首季净利公布后大跌.[ID:nSH0106035]

国美今日收平盘至0.76港元,今年以来跌幅将近60%,表现远逊于大盘恒生指数.HSI的涨约2.5%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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