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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:12 BJT

〔中国房地产〕将对16省市落实房地产调控政策情况开展专项督查--国务院

路透北京7月24日电---中国国务院决定从7月下旬开始,派出八个督查组,对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况开展专项督查.

政府网周二发布消息称,督察重点是检查住房限购措施执行情况,差别化住房信贷政策执行情况,住房用地供应和管理情况,税收政策执行和征管情况.对落实房地产市场调控政策措施有偏差、不到位的,国务院督查组将督促进行整改.

此次督查的地区是:北京市、天津市、河北省、辽宁省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市、四川省.对其他地区落实情况,国务院也将通过各种方式进行督促检查.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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