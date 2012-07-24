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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:28 BJT

〔香港个股〕长江基建以先旧后新方式,配售高至约23亿港元股份--销售文件

路透香港7月24日电---据路透周二获得的销售文件显示,长江基建(1038.HK)以先旧后新方式,在市场上配售高至约23亿港元的股份.

销售文件显示,长江基建按每股46.15-47.62港元,初步计划配售5,000万股股份,筹资23.08-23.81亿港元;另设有增额配售权可配售多1,600万股股份,使筹资额最终增至逾31亿港元.

配售价较长江基建周二收盘价折让约3.3-6.3%.其股份周二微涨0.41%,报49.25港元.

销售文件显示,长江基建拟利用是次筹资所得款项,于一般营运用途.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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