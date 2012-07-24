(重温稿)〔香港个股〕国美电器称中期将由盈转亏,家电行业暂难绽欢颜

* 国美预估中期将转亏

* 分析师称二季度较预期差

* 苏宁电器稍早亦发布预警

* 股票位于历史低档

路透香港7月24日----"一叶知秋"这大概是近期抛售国美电器(0493.HK)股票投资人的心理写照.尽管这家中国主要的家电零售商--国美电器(0493.HK)今日才预告中期亏损,但在其竞争对手苏宁电器(002024.SZ)10天前率先发布获利预警后,国美股价已跌逾三成至历史低档区.

近期大多数上市公司陆续发布上半年盈利预警,但中国宏观面已现企稳迹象.市场人士指出,家电节能补贴政策令家电业6月销售回温,进一步效果则待观察.

国美电器周二收盘后于联交所公告称,由于销售收入下滑及电子商务亏损,至6月30日止的上半年将录得净亏损.[ID:CH0110897]去年上半年同比增30%至净利12.52亿元人民币.

国美并发布新闻稿称,国内外经济情势严峻以及消费信心不足,令一线城市传统家电销售于预期,进而侵蚀利润.而电子商务平台仍在整合阶段,尚未进入盈利阶段.

一中资券商分析师说,"国美一季度小赚,上半年亏损,显然二季度表现差得多.原来管理层给我们的guidance(预估)是二季度比一季度好."

她表示,将调降国美的评级及目标价,调整幅度将待参加今晚国美的投资者会议后决定.

分析师指出,在苏宁电器发布获利衰退的公告后,市场多半亦不看好国美即将在8月底前发布的中期业绩,后者股价近两周来大跌了约32%.

"Top line(销售收入)下降,这个是行业的问题,"上述分析师说.她因为公司公关策略而无法具名.

在房地产市场降温以及宏观调控后,中国家电用品需求受到明显影响.

国美主席张大中在新闻稿中说,"2012年下半年还将面临压力和挑战,不过,从宏观环境来看,国家的调控政策已经开始显现对经济增长的支撑作用,未来的经济增速也有望逐季小幅回升."

周二刚公布的中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]

苏宁电器7月14日于深圳交易所公告称,至6月30日止半年度的净利润将较去年同期减少20-30%,在17.3-19.8亿元人民币间.公司称,外部经济环境不坐,五一假期及传统空调旺季促销效果不理想为业绩衰退的原因.此外,新兴销售渠道发展,亦对实体门店销售有一定影响.

国美第一季净利为6,739万元人民币,按年大减88%,股价并在首季净利公布后大跌.[ID:nSH0106035]

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继昨日触及盘中历史新低0.73港元后,国美今日收平盘在0.76港元,亦为历史收盘低点,今年以来跌幅将近60%,表现远逊于大盘恒生指数.HSI的涨约2.5%.(完)

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