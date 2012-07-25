《香港报摘》--信报7月25日

* 要闻版头条:

--中国中央政府严查16省市房产调控,重申要坚决抑制投机性需求.

* 其他:

--内地楼市调控持续多年,中小型房企首当其冲受到影响.市传继绿城中国(3900.HK)壮士断臂出售股权及项目后,早前发盈警的盛高置地(0337.HK)或将成为下一个需卖地求生的开发商,股价昨日跌逾半成.

--香港证监会昨天就收紧电子交易的监管展开两个月公众谘询,针对机构投资者使用的电子直达市场安排(DMA)和程式买卖,以及散户使用的互联网交易,建议中介人有权制止可能违规的交易指示.业界批评建议不可行,促请证监会协助中介人清晰界定,在哪些情况下应该制止、取消交易指示.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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