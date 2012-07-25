《香港报摘》--信报7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--中国中央政府严查16省市房产调控,重申要坚决抑制投机性需求.
* 其他:
--内地楼市调控持续多年,中小型房企首当其冲受到影响.市传继绿城中国(3900.HK)壮士断臂出售股权及项目后,早前发盈警的盛高置地(0337.HK)或将成为下一个需卖地求生的开发商,股价昨日跌逾半成.
--香港证监会昨天就收紧电子交易的监管展开两个月公众谘询,针对机构投资者使用的电子直达市场安排(DMA)和程式买卖,以及散户使用的互联网交易,建议中介人有权制止可能违规的交易指示.业界批评建议不可行,促请证监会协助中介人清晰界定,在哪些情况下应该制止、取消交易指示.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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