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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月25日

路透香港7月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7571港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低104.14点或0.82%,报12,617.32点.有迹象显示,欧债危机正不断恶化,且欧洲经济放缓正在
损害包括联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)在内的美国企业. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  191.990   -1.02      57078            14.893       0.49
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.690   -1.72      68050             3.007      -1.10
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.960    0.29     131587            86.817       0.14
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.090   -0.45      61153            20.732      -0.33
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  121.750   -1.30      37475             9.444       0.26
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   88.000   -0.72      17385             6.826      -0.20
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.690   -1.54     651664            61.576      -0.76
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   48.190    2.55      31420             3.738      -0.32
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.470    0.15     249609            10.449       0.47
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.280   -0.76      52884            11.077      -0.39
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.100    1.32      59021             5.643      -1.17
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.250    0.41       5421             3.762      -0.73
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.610    0.42       5771             1.288     -50.06
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.690    1.20      51048             0.262      -2.89  (完)

  --整理 李珊珊

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