《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7571港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低104.14点或0.82%,报12,617.32点.有迹象显示,欧债危机正不断恶化,且欧洲经济放缓正在 损害包括联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)在内的美国企业. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 191.990 -1.02 57078 14.893 0.49 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.690 -1.72 68050 3.007 -1.10 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.960 0.29 131587 86.817 0.14 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.090 -0.45 61153 20.732 -0.33 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.750 -1.30 37475 9.444 0.26 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.000 -0.72 17385 6.826 -0.20 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.690 -1.54 651664 61.576 -0.76 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 48.190 2.55 31420 3.738 -0.32 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.470 0.15 249609 10.449 0.47 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.280 -0.76 52884 11.077 -0.39 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.100 1.32 59021 5.643 -1.17 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.250 0.41 5421 3.762 -0.73 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.610 0.42 5771 1.288 -50.06 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.690 1.20 51048 0.262 -2.89 (完) --整理 李珊珊
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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