《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月25日

路透香港7月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7571港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低104.14点或0.82%,报12,617.32点.有迹象显示,欧债危机正不断恶化,且欧洲经济放缓正在 损害包括联合包裹(优比速,UPS)( UPS.N )在内的美国企业. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 191.990 -1.02 57078 14.893 0.49 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.690 -1.72 68050 3.007 -1.10 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.960 0.29 131587 86.817 0.14 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.090 -0.45 61153 20.732 -0.33 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 121.750 -1.30 37475 9.444 0.26 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 88.000 -0.72 17385 6.826 -0.20 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.690 -1.54 651664 61.576 -0.76 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 48.190 2.55 31420 3.738 -0.32 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.470 0.15 249609 10.449 0.47 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.280 -0.76 52884 11.077 -0.39 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.100 1.32 59021 5.643 -1.17 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.250 0.41 5421 3.762 -0.73 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.610 0.42 5771 1.288 -50.06 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.690 1.20 51048 0.262 -2.89 (完) --整理 李珊珊