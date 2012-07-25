〔香港个股〕长实等将组合营收购英国天然气服务公司,代价为6.45亿英镑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月25日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业(0001.HK)等公司周三公告称,将合资成立公司,以收购英国天然气服务公司Wales & West Utilities Limited,收购代价为6.45亿英镑(或77.53亿港元).
长实、长江基建(1038.HK)、电能实业(0006.HK)分别于联交所公告称,此三家公司协同李嘉诚基金会成立合资公司,向Whaley发出收购其股权及货款票据的通知,后者持有Wales & West Utilities的股权.
长实在公告中指出,收购代价为6.45亿英镑,包括股份代价5.45亿英镑及待售贷款票据约1亿英镑.长实、长建、电能实业及李嘉诚基金会将向合资公司提供最高至6.8亿英镑的总资金.
公告称,长实、长建、电能实业及李嘉诚基金会各自于合资公司的股权比例为30:30:30:10,相关溢利分派、股本回报等亦将按持股比例进行.
根据公告,Wales & West Utilities在威尔斯及英格兰西南部主要从事管理天然气运输资产、天然气输配及气表服务工作.电能实业则于英国已有天然气网络资产及投资.(完)
浏览长实其他新闻,请点选[0001.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)