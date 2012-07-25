〔香港个股〕长实等将组合营收购英国天然气服务公司,代价为6.45亿英镑

路透香港7月25日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业(0001.HK)等公司周三公告称,将合资成立公司,以收购英国天然气服务公司Wales & West Utilities Limited,收购代价为6.45亿英镑(或77.53亿港元).

长实、长江基建(1038.HK)、电能实业(0006.HK)分别于联交所公告称,此三家公司协同李嘉诚基金会成立合资公司,向Whaley发出收购其股权及货款票据的通知,后者持有Wales & West Utilities的股权.

长实在公告中指出,收购代价为6.45亿英镑,包括股份代价5.45亿英镑及待售贷款票据约1亿英镑.长实、长建、电能实业及李嘉诚基金会将向合资公司提供最高至6.8亿英镑的总资金.

公告称,长实、长建、电能实业及李嘉诚基金会各自于合资公司的股权比例为30:30:30:10,相关溢利分派、股本回报等亦将按持股比例进行.

根据公告,Wales & West Utilities在威尔斯及英格兰西南部主要从事管理天然气运输资产、天然气输配及气表服务工作.电能实业则于英国已有天然气网络资产及投资.(完)

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