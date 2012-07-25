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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 09:06 BJT

《香港报摘》--经济日报7月25日

* 要闻版头条:

--港股估空占大市比率昨日急升至13.15%,为今年以来第三高,反映投资情绪悲观.

* 其他:

--欧债危机风高浪急,一项跨国人力调查发现,逾七成香港雇主对经济持审慎态度,于本季有意增聘人手的雇主比率为38%,按年跌约23个百分点,其中银行、金融业虽仍然招聘,裁员比例却是各行业中最高.

--环球银行金融电信协会(SWIFT)统计,自2010年10月至今年6月以来,离岸人民币支付量急升17.4倍,增幅远超同期其他货币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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