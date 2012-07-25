〔香港个股〕长江基建股份暂停买卖,暂未获悉原因

路透香港7月25日电---香港联交所周三称,长江基建(1038.HK)股份暂停买卖,暂未获悉原因.

停牌前,长江基建周二收盘报49.25港元.

稍早长建与其控股股东李嘉诚基金会以及长江实业(0001.HK)、子公司电能实业(0006.HK)联合公布,共同出资成立一家合营企业以竞投英国天然气运输资产,收购代价为6.45亿英镑(或77.53亿港元).[ID:nSH0110939]

另据路透周二获得的销售文件显示,长建以先旧后新方式,在市场配售股份筹资高至逾31亿港元.[ID:nSH0110909](完)

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