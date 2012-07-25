〔香港个股〕长江基建股份暂停买卖,暂未获悉原因

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透香港7月25日电---香港联交所周三称,长江基建(1038.HK)股份暂停买卖,暂未获悉原因.
停牌前,长江基建周二收盘报49.25港元.
稍早长建与其控股股东李嘉诚基金会以及长江实业(0001.HK)、子公司电能实业(0006.HK)联合公布,共同出资成立一家合营企业以竞投英国天然气运输资产,收购代价为6.45亿英镑(或77.53亿港元).[ID:nSH0110939]
另据路透周二获得的销售文件显示,长建以先旧后新方式,在市场配售股份筹资高至逾31亿港元.[ID:nSH0110909](完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。