〔港报社评〕安全留车站,沟通要做好--星岛日报7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
韦森特吹袭香港接近80小时,论杀伤力是37年最弱的一个十号风球,数百名乘客更滞留东铁车厢和车站过夜.铁路公司坚持以乘客安全为重,原则上是对的,实际安排和沟通则可以改善.以往台风袭港没有发生过这样的事件,不是因为港铁当年服务比现在好,而是火车已经停驶,罗湖停止通关.
东铁停驶的考虑,与港铁其他架空路段一样,考虑到乘客安全,架空电缆较大机会被纷飞的树枝和杂物干扰破坏,令列车失去电力推动.不过,随着深港跨境人流频密至冠绝全球,东铁作为接通罗湖口岸唯一的公共交通工具,承担了疏导旅客避免滞留关口的任务,与当局协议尽量服务过关旅客.
港铁安排数百名员工冒险抢修和把乘客带到车站安全地点,并且提供纸皮和食水,开放洗手间.一些乘客不领情,部分原因是港铁的沟通功夫不够好,未有设身处地从乘客角度去看事件.港铁在乘客上车前,没有清楚警告可能发生的情况,乘客没有心理准备.
港铁除了检讨发生事故后的沟通情况,还要改善事前的警告安排,提醒列车随时会故障停驶,并且寻求深圳合作,在当地作出警告,此外宜与两地部门研究如何在通关安排上有较好的配合.从另一个角度看,十号风球是特殊恶劣天气,乘客滞留虽然无奈,若能够抱着谅解态度,相信会令自己心情舒畅一点.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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