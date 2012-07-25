〔港报社评〕安全留车站,沟通要做好--星岛日报7月25日

韦森特吹袭香港接近80小时,论杀伤力是37年最弱的一个十号风球,数百名乘客更滞留东铁车厢和车站过夜.铁路公司坚持以乘客安全为重,原则上是对的,实际安排和沟通则可以改善.以往台风袭港没有发生过这样的事件,不是因为港铁当年服务比现在好,而是火车已经停驶,罗湖停止通关.

东铁停驶的考虑,与港铁其他架空路段一样,考虑到乘客安全,架空电缆较大机会被纷飞的树枝和杂物干扰破坏,令列车失去电力推动.不过,随着深港跨境人流频密至冠绝全球,东铁作为接通罗湖口岸唯一的公共交通工具,承担了疏导旅客避免滞留关口的任务,与当局协议尽量服务过关旅客.

港铁安排数百名员工冒险抢修和把乘客带到车站安全地点,并且提供纸皮和食水,开放洗手间.一些乘客不领情,部分原因是港铁的沟通功夫不够好,未有设身处地从乘客角度去看事件.港铁在乘客上车前,没有清楚警告可能发生的情况,乘客没有心理准备.

港铁除了检讨发生事故后的沟通情况,还要改善事前的警告安排,提醒列车随时会故障停驶,并且寻求深圳合作,在当地作出警告,此外宜与两地部门研究如何在通关安排上有较好的配合.从另一个角度看,十号风球是特殊恶劣天气,乘客滞留虽然无奈,若能够抱着谅解态度,相信会令自己心情舒畅一点.(A04)