〔港报社评〕中国经济见底回升仍存暗涌--文汇报7月25日

汇丰昨日公布7月份汇丰中国制造业PMI数据,录得初值为49.5,创5个月以来最高.在中央持续实施宽松政策的作用下,中国经济逐步扭转下滑的趋势,出现见底回升的迹象.不过,受欧美债务危机恶化、经济萎靡不振的影响,中国经济仍存暗涌,稳增长困难不容小觑,必须进一步加大宽松的力度,同时确保资金流向实体经济和中小企,改善企业的生存环境,才能推进经济的平稳增长.

近半年以来,中国经济一直处于下滑之中.为了提振经济,中央不断动用货币工具向经济注入强心针.如今PMI数据显着上升,更创下近半年的新高水平,反映前期的宽松政策开始产生效果.而且,伴随中国的通胀持续回落,下半年的CPI有可能下降至2%以下,中央有更大的实施宽松政策空间,可望采取更多刺激措施助推经济复苏.

但此次公布的7月份PMI整体数据仍低于50的好淡分界线;与此同时,7月份PMI指数中的就业分项指数有所恶化.情况表明,总需求仍然乏力,令就业压力增大.即便有部分制造业行业确实较年初有所好转,但在当前市场需求不足、产能过剩的背景下,有很多行业的生产情况难以在短期内得到根本改善,就业压力增大,这要求政策加大宽松力度以支持经济增长和改善就业.

目前,欧债危机不断恶化,美国经济复苏缓慢.在外需市场不振的形势下,中国要减轻实体经济下滑的压力,达到稳增长的目标,宽松政策需进一步加大调整力度.而今后一段时间,为稳增长而推出的宽松政策,其重点应落在扶持中小企上面,协助企业渡过难关生存下来,才有能力再投资提供就业,有就业才有收入、有需求,才能刺激消费,才能从根本上促使经济回暖.

中国经济内生增长动力不足,企业经营困难,更深层次的问题是经济结构调整缓慢,体制机制不顺.为稳增长加大宽松力度固然必要,但更要把握好稳增长与调结构的关系,借此次机会下决心进行经济结构改革,开放更多经济垄断领域让民间资本进入,提升行业的竞争力,增强整体经济的抗逆力.(A04)