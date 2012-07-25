〔港报社评〕铁路改为全天候港铁应研可行性--明报7月25日

强台风韦森特超乎预期地突然加强袭港,天文台13年来首次挂起10号风球,显示香港要经历最高级别的暴风洗礼;台风过后,社会迅速有序地恢复正常运转,显示香港的硬体建设和软实力虽非完美,但经得起考验,也反映香港社会的成熟程度,值得欣慰.不过,塌树压电缆令东铁服务暂停数小时的事故,值得年年赚大钱的港铁认真研究将铁路改为全天候的可行性.

韦森特袭港,暴露一些事态仍有微调空间,若改善则香港在应对台风则更显成熟.例如天文台的预报,若更多雇主约定俗成地让雇员有序分批上班、下班,则更可方便雇员,也可减轻公共交通压力;另外,巴士公司更灵活地调动车长和巴士,在台风袭港前后发挥更大疏导作用,则台风最容易引致的交通混乱,在各方配合下就不会出现.至于在极短时间内清理阻塞交通的各方公职人员,他们的努力,也是软实力的体现,值得肯定.

这次台风袭港,较有争议是铁路交通,其中东铁列车因为塌树压电缆,暂停服务,以百计乘客被迫在列车和车站过夜.对于受影响乘客,一夜劳累,值得同情,在当时的情况,东铁也难有其他选择,因为9号、10号风球之下,路面交通停顿;不过,铁路系统年年赚大钱,靠的就是乘客支持,港铁管理层若能易地而处,站在乘客的角度来思考问题,如考虑架空路段和整条东铁加建上盖.若非全线加建上盖,至少应研议在电缆会受破坏的路段加建,让港铁成为全天候的集体运输系统,乘客便毋须再受不测的风雨所困.(A04)